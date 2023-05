Giuseppe Oristanio estrela monólogo sobre vida e obra de Guimarães Rosa

Giuseppe Oristanio como João Guimarães Rosa em "Pormenor de ausência" (foto: Alberto Maurício/divulgação)

O ator Giuseppe Oristanio apresenta "Pormenor de ausência" no Memorial Vale, com sessões nesta quinta-feira (4/5), às 19h30, e no sábado (6/5), às 16h30. Escrito por Livia Baião e com direção de Ernesto Piccolo, o monólogo aborda o final da vida do escritor Guimarães Rosa, em meio a problemas de saúde, à intensa produção literária e ao desejo de ingressar na Academia Brasileira de Letras.

Amanhã (5/5), o ator conversa com o público sobre a trajetória do autor de “Grande sertão: Veredas”, às 17h, junto de Lívia Baião e do professor Alexandro Amaro, mestre em literatura. Retirada de ingressos a partir das 18h.

Sussurros roseanos

No mesmo local, o grupo Patela de Teatro apresenta “Susurros poéticos – Roseano”, com textos inspirados na obra do autor de “Sagarana” e também no trabalho de intervenções poéticas desenvolvido pela companhia francesa Les Souffleurs, Commandos Poétiques.

Sessões estão marcadas para esta quinta-feira (4/5), às 18h, e no sábado (6/5), às 15h50, com entrada franca. A promoção é do projeto Teatro em Movimento. O Memorial Vale fica na Praça da Liberdade, 640, Funcionários.