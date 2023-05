Jorge Vercillo apresenta show da turnê 'Raça menina' em Belo Horizonte

Jorge Vercillo diz que 'Raça menina' é o seu disco mais pop (foto: JV/divulgação)

Canções de “Raça menina” serão a base do show que o cantor e compositor carioca Jorge Vercillo traz a Belo Horizonte, nesta sexta-feira (5/5), no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).





Com três décadas de carreira, Vercillo vai mostrar novas canções – “Só quem ama”, “Endereço” e “Tempestade”, entre outras –, além de sucessos que não podem faltar em suas apresentações, como “Ela une todas as coisas”, “Monalisa” e “Talismã sem par”.

O show terá momentos voz e violão, mas o cantor avisa que o novo projeto integra de forma natural o acústico com o eletrônico. Em sua MPB cabem funk, house, trap e reggaeton. Vercillo estará acompanhado da banda formada por André Neiva (contrabaixo e direção musical), Claudio Infante (bateria), Misael da Hora (teclados) e Vini Vercillo (guitarra).