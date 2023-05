Wilson Dias e Camila Menezes comandam o domingo da viola no Padre Eustáquio

Wilson Dias vai mostrar temas de seu disco 'Ser (tão) infinito' e promete atender pedidos do público (foto: Élcio Paraíso/divulgação)







O projeto Viola de Feira será a atração deste domingo (30/4) de manhã, no Centro Cultural Padre Eustáquio, apresentando os instrumentistas Wilson Dias e Camila Menezes. A proposta é valorizar a viola caipira e a música popular brasileira em shows com entrada franca, nos finais de semana.









“A gente sente o olhar e a reação da plateia, vai tecendo as canções e conversando com o público, como se faz nas feiras pelo Brasil afora”, diz ele.









Camila Menezes gosta de levar a viola caipira para os universos do maracatu e do pop (foto: Xande Pires/divulgação)

Wilson Dias conta que o filho também é compositor e levou o prêmio de Melhor arranjo no BDMG Instrumental, criado para a canção “A paz” (João Donato e Gilberto Gil). “A nova cena da música mineira tem me impressionado bastante, incluindo aí meus filhos Wallace e Pedro Gomes, que é baixista, embora toque também violão e viola”, diz o violeiro veterano e pai-coruja.

Pertencimento e família



O novo disco de Wilson, chamado “Ser (tão) infinito”, será a base da apresentação de hoje. “Como não paro, já tenho algumas coisas feitas, inclusive música gravada, porque hoje a gente não está fazendo disco cheio mais”, comenta. Para ele, a viola traz o sentimento de “encontro, pertencimento, de famílias parceiras”.





Camila Menezes conta que adorou receber o convite de Wilson Dias para participar do projeto. “Ele busca trazer de volta aquela lembrança dos tempos em que os violeiros animavam as feiras nas cidades. Na verdade, sou multi-instrumentista, mas meu trabalho tem buscado referências muito diversas, trazendo isso para a viola caipira”, explica.





Em “Bença”, disco lançado por ela, o maracatu é tocado na viola caipira, assim como o pop e o samba de roda. Neste domingo, Camila promete mostrar novidades de seu próximo álbum, “Linhas imaginárias”, título que remete aos diálogos que a viola permite.





“As conexões são feitas pelo meu afeto, pela minha personalidade, pela minha história e pela viola”, diz a artista. “No meu próximo trabalho, tem valsa em francês e pop com sotaque argentino, além da mistura de xote com reggae”, adianta. “Não são músicas que a viola caipira faria tradicionalmente, mas gosto muito da sonoridade dela.”





O show de Camila terá músicas do disco “Bença” e de “Linhas imaginárias”, previsto para sair este semestre. “Será um álbum cheio, com oito faixas. Todas as composições são minhas”, antecipa.

A instrumentista e compositora destaca as amplas possibilidades que a viola caipira oferece. “Podemos fazer melodias e arranjos, o som dela é cativante”, observa.





“Sou muito dessa coisa da brasilidade. Gosto da cultura brasileira e das coisas populares daqui, mas também de estudar. Estou compondo em francês porque estudei a língua. Gravei com o acordeom do meu pai a minha música francesa”, finaliza.

VIOLA DE FEIRA – CIRCULAÇÃO NOS CENTROS CULTURAIS

Com Wilson Dias e Camila Menezes. Neste domingo (30/4), às 11h, no Centro Cultural Padre Eustáquio, Rua Jacutinga, 550, Bairro Padre Eustáquio. Entrada franca.





PRÓXIMOS SHOWS



. 28 de maio





Rodrigo Delage e Ivan Pestana, às 11h, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, na Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Bairro Itapoã. Entrada franca





. 24 de junho





Paulo Freire e Zaak Porto, às 11h, no Centro Cultural Venda Nova, Rua José Ferreira dos Santos, 184, Jardim dos Comerciários. Entrada franca

. 23 de julho





Ivan Vilela e Danielle Bonfim, às 11h, no Centro de Referência da Cultura popular e Tradicional Lagoa do Nado. Entrada franca