BBB23: Amanda revela destino do maior prêmio da história após ser campeã

Amanda venceu o BBB23 e faturou R$2,8 milhões (foto: Reprodução/TV Globo)



A médica Amanda Meirelles conquistou o prêmio tão cobiçado do BBB23. Embora o valor do segundo e terceiro lugar não tenha mudado nesta edição, a quantia milionária paga a vencedora aumentou consideravelmente em relação aos outros anos. Foi o maior prêmio da história do reality: R$2,8 milhões.





Mas será que a médica sabe como gastará toda essa quantia? Em entrevista no Bate-Papo BBB, Amanda revelou que parte do dinheiro já tem um destino. Formada em Medicina depois de conseguir o Financiamento Estudantil, ela pretende quitar as dívidas com o programa de crédito que a ajudou a conseguir sua profissão.





"Vou pagar o Fies. São 19 anos de dívida. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder [pagar]. Quando eu ver aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir", afirmou a vencedora da edição





Amanda estudou entre os anos de 2013 e 2018 e ao se formar, ficou com uma dívida de R$3 mil mensais durante 20 anos. E a médica não foi a única do BBB23 que contou com o Fies. Ela afirmou que o enfermeiro Cezar Black também precisou do programa.





"Fies é vida. Só estudei por causa dele. Black também se formou assim", contou.