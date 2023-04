Campeã, Amanda revela sentimento por Cara de Sapato e o "reencontra"

Amanda e Cara de Sapato passaram a ser um dos casais shippados da edição (foto: Reprodução/TV Globo)

Amanda é a grande campeã do BBB23 e já está cumprindo sua agenda de compromissos na TV Globo. Após vencer o programa, ela foi para o Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, onde foi questionada sobre os principais momentos de sua trajetória . Um dos assuntos abordados foi sua relação com o lutador de MMMA, Cara de Sapato. Com muita proximidade dentro do reality, fãs criaram até mesmo um ship para eles: "Docshoes".









"O Sapato me escutava muito e ele via o que as pessoas não viam. Nem é uma questão tanto de proteção, acho que nós dois fomos nos ajudando. Existia o momento dele, que batia a ansiedade. A gente buscava muita força um no outro", iniciou ela.





Vencedora da edição, a médica afirmou que sua história foi marcada também pela presença do lutador. "A gente conseguiu se conectar num lugar de muito carinho e respeito. Não tem como eu contar minha história sem contar a presença dele", acrescentou a nova milionária.





Devido aos rumores de um suposto envolvimento para além da amizade, Amanda foi direta ao dizer que não passa de amizade. "Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher... As pessoas não estão acostumadas com isso. Era um relacionamento tão profundo de amizade que as pessoas podem ter confundido, mas a gente não confundiu. A gente sabia exatamente o que a gente era um pro outro", declarou.





Eles tiveram a chance de conversar através de uma chamada de vídeo feita entre Cara de Sapato e Fred Desimpedidos. O influenciador mostrou um print da conversa em suas redes sociais, onde o lutador aparecia na tela chorando enquanto Amanda comemorava. "A Amandinha é campeã, Tadeu!' Fui o mensageiro do reencontro", escreveu o jornalista na postagem.





Por fim, a campeã disse durante a conversa com as apresentadoras do Bate-Papo que ama Cara de Sapato." Eu amo o Sapato, sou extremamente grata por tudo que ele fez por mim e principalmente por ele nunca me anular", concluiu.





O lutador, que foi expulso após ser acusado de assédio contra a mexicana Dania puxou multirão para as médicas nas redes e escreveu após a vitória da amiga: "Obrigado por me dar a mão... E ainda bem que você confiou".