Artista com autismo, Lucas Ksenhuk faz exposição em BH

Cores fortes marcam a pintura de Lucas Ksenhuk, cujos trabalhos estão expostos na sede da Fiemg (foto: Hugo Ksenhuk/divulgação)



No mês da conscientização sobre o autismo, a exposição “Natureza viva: a arte por trás da memória” apresenta obras de Lucas Ksenhuk que retratam, por meio de pinceladas, histórias e memórias sob seu olhar. No mês da conscientização sobre o autismo, a exposição “Natureza viva: a arte por trás da memória” apresenta obras de Lucas Ksenhuk que retratam, por meio de pinceladas, histórias e memórias sob seu olhar.

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 2 anos, Lucas encontrou na pintura uma forma de se expressar. Com mais de 15 obras em exibição, “Natureza viva” é um tributo à vida.

• Leia também: Série coreana faz sucesso ao contar a história de advogada que tem autismo

Com suas cores e traços autênticos, Lucas retrata o movimento da natureza com intensidade, ao mesmo tempo em que mostra a sutileza da arte.

“São obras abstratas e figurativas que criei a partir das minhas observações da terra, do céu e do mar. O que vejo e sinto está exposto nas telas. Espero que o público possa entrar nesse meu universo e sentir a potência da arte na minha trajetória como artista e pessoa”, afirmou Lucas. Aos 21 anos, ele leva seu trabalho também a exposições de rua em São Paulo.

Lucas Ksenhuk diz que pinturas foram criadas com base na observação da terra, do céu e do mar (foto: Hugo Ksenhuk/divulgação)





Para Fábio Ferreira Juvenal, CEO da Empresa 1, idealizadora da exposição, é essencial ampliar as oportunidades para pessoas com neurodiversidade. “Incentivar ações como a mostra do Lucas permite que mais pessoas entendam isso e possam fomentar mais diversidade e inclusão em seu entorno”, reforça.





“Natureza viva: a arte por trás da memória” pode ser visitada até domingo (30/4), das 8h às 18h. Entrada franca, com retirada de ingressos no site Sympla.