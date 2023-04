Confira dicas para aproveitar o Breve Festival

Breve Festival na última edição, em 2022, na esplanada do Mineirão; este ano o evento será dentro do Gigante da Pampulha (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Neste sábado (22/4), o Mineirão será tomado pela música de seus mais diversos gêneros: do pagode ao funk, passando pelo sertanejo e também no pop e vários outros estilos musicais. Artistas como Joss Stone, Ludmilla, Péricles, Alceu Valença, Alcione passarão pelo palco do evento dentro do Gigante da Pampulha.

Como chegar

Para chegar ao evento, que acontece no coração de BH, no Mineirão, é indicado o uso de transporte público ou aplicativos. Lembramos que, se for beber, não dirija.





Linhas de ônibus que atendem o Mineirão





Linhas MOVE

Linha MOVE 64 (Estação Venda Nova/Assembleia via Carlos Luz)

Linha MOVE 67 (Estação Vilarinho/Santo Agostinho via Carlos Luz)

Linha MOVE 5106 (Bandeirantes/BH Shopping)

Linha MOVE 5401 (São Luís/Dom Cabral)

Linhas Convencionais:

Linha 503 (Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa)

Linha 504 (Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida),

Linha 506 (Estação ponto São José/Av. Antônio Carlos),

Linha S50 (Caiçara/Nova Vista via UFMG),

Linha S51 (Circular Pampulha)

Linha S53 (Confisco/Ouro Minas)

Fonte e mais informações: Estádio Mineirão

Entre com tranquilidade

O Breve conta com duas entradas da rua para a esplanada - onde é feita a revista - e três entradas para a validação dos ingressos.

Vai de pista?

Sua entrada é pela Av. Abraão Caram, e os portões de validação de ingresso são o F e E.





Vai de lounge?

Sua entrada é pela Av. Rei Pelé, e o portão de validação de ingresso é o D.





É uma pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, ou necessita do auxílio dos nossos atendimentos de prioridades (gestantes, idosos etc)?

Sua entrada é pela Av. Abraão Caram, e o portão de validação do ingresso é o F (ambos tipos de ingressos), lá nossa equipe de posso ajudar do acesso prioritário vai te receber.





Estacionamento - G1 coberto

O estacionamento do Mineirão deve ser comprado com antecedência

O Breve festival está na parte de "eventos" :)

Acesso: Entradas das avenidas Abraão Caram ou Av. C.

Horário: Até o final do evento, 5h da manhã

O que pode ou não levar

Pode levar:

Alimentos industrializados lacrados de até 500gr - você pode levar até 3 unidades

Frutas - você pode levar até 3 unidades

2 copos de água lacrados - lembrando que temos bebedouros no Mineirão

Óculos escuros

Casacos e agasalhos

Canga

Protetor labial

Pente de plástico

Carregador de celular portátil

Chapéus, bonés e toucas

Filtro solar

Desodorante - roll-on ou creme apenas.

Mochila, bolsa, ecobag e pochete

Capa de chuva

Câmera instantânea - polaroid ou instax.

Câmera analógica - apenas saboneteira.

Remédios: precisam estar lacrados e na embalagem original, com receita. Não é permitido entrar com medicamentos em porta comprimidos que dificultem a sua identificação.

Não pode levar:

Latas de refrigerantes, sucos, cervejas, etc.

Isopor ou cooler

Computadores, gravadores

Capacetes

Instrumentos musicais

Itens inflamáveis (spray desodorantes, produtos de cabelos, perfumes, etc)

Copo stanley

Copos diversos com marcas

Bebida alcoólica de qualquer natureza

Correntes e pulseiras pesadas

Cadeiras/bancos

Guarda-chuvas de qualquer tamanho

Bastão de selfie ou tripés

Câmeras ou filmadoras profissionais

Cartazes em papelão e suporte de madeira

Bandeira com mastro

Animais (exceto cão-guia devidamente identificado e acompanhado de pessoas com deficiência visual)

Skates, patins ou qualquer veículo motorizado

Armas de fogo

Objetos cortantes e/ou pontiagudos (tesoura, estiletes, pinças, facas, garfos, canivetes, cortadores de unhas, alicates, pentes de metal, etc)

Fogos de artifício

Qualquer objeto com ou de vidro

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos

Ingresso

O ingresso é digital! Para entrar no Breve Festival você precisa ter o ingresso baixado no celular. Se liga no passo a passo:

Entre em sua conta Ingresse Clique em carteira Clique no evento desejado Prontinho o qrcode estará visível e disponível para o uso!

* Não serão aceitos prints, foto da tela, nem ingresso impresso, apenas o ingresso disponível pela carteira da ingresse.

Estrutura do Mineirão

Hidratação 'tá on'

Os bebedouros do Mineirão estarão disponíveis para uso do público. Já tá com copo na mão, não se esqueça de se hidratar para curtir o rolê sem preocupações.

Pode sentar

Algumas das arquibancadas do Mineirão estarão abertas pra você curtir como quiser: de perto, de longe, na pista ou dando um tempo nas cadeiras do estádio.

Banheiros

Os banheiros do estádio também estarão disponíveis para o uso do público, além deles, visando mais conforto e comodidade, será feito um reforço de banheiros químicos em alguns pontos.

Copo

Ao chegar no evento, cada pessoa receberá um copo do evento como cortesia. Cuide bem dele! Caso precise de um novo copo, você poderá comprar outro em um dos bares.

Fichas

O evento ouviu os pedidos do público na última edição e dessa vez terá fichas de consumo. Escolha o que for consumir e guarde bem as suas fichas. Lembre-se que a ficha não é reembolsável, então esteja atento com o que for comprar.

Acesso prioritário

Teremos uma rota exclusiva no evento, para que as pessoas com deficiência e pessoas que necessitam de atendimento especial, ou façam parte do grupo prioritário, tenham mais conforto para transitar no evento, além de espaços reservados para curtir os shows com tranquilidade!





O Acesso prioritário, estará sinalizada nas cores branco e azul.

Horários

Confira os horários das apresentações no Breve Festival (foto: Divulgação)

Redução de danos

Bora tomar uma? Água! Os bebedouros do mineirão estarão disponíveis para o uso do público, intercale o álcool com a água, pra não passar da conta.

Um pouco de música e um pouco de salada! Reponha as energias, alimente-se bem, antes, durante e depois do festival.

Prefira os lookinhos confortáveis, o close certo é aproveitar as 15 horas de festival se sentindo bem.

Já diziam: cuide do que é seu e não beba no copo de ninguém!

Se ofereceram docinhos, balinhas e afins? Tome cuidado antes de cair dentro!Pergunta de onde vem e que tipo de substância contém, pra não correr riscos. Se liga e curta com responsabilidade.

Oie vida, se você está planejando sair do festival com um breve crush, lembre-se de se proteger! Use camisinha e avise um amigo ou uma amiga sobre seus planos. Mantenha-se sempre em segurança.

Deu ruim, passou da conta, deu uma onda ruim, tá precisando de ajuda? Procure nosso ponto de acolhimento psicológico que nossa equipe te dará todo o suporte necessário.

E mais uma vez e sempre: se beber, não dirija!

Acolhimento

Não será tolerado:

Racismo;

Gordofobia;

Sexismo;

Capacitismo;

Misoginia;

Transfobia;

Etarismo;

LGBTfobia;

Ódio.

A equipe do evento estará atenta para garantir um espaço acolhedor para todas as pessoas.





Sofreu algum tipo de agressão ou desrespeito? Passou por alguma situação incômoda e precisa de ajuda? Procure o ponto de acolhimento psicológico que a equipe do evento te dará todo o suporte necessário.

Breve Festival 2023

Data/local: 22 de abril de 2023, no Mineirão

Horário: das 14h às 5h