Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz profunda sabedoria em ser você mesmo de forma tranquila e sábia. Júpiter, seu regente, se encontra com a Lua e lhe pede escoamento dos excessos de si mesmo, ou de uma autoimportância exagerada. Busque ser você com autenticidade, deixando ir a reatividade. Relação com filhos, expressão criativa e romances pedem leveza e desapego.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Libertação emocional

A conjunção da Lua Minguante com Júpiter em Áries nos traz para hoje a necessidade de nos libertar de emoções antigas disfuncionais. Devemos enxergar tais emoções sob um crivo mais filosófico e desapegado, mas com a determinação ariana de vencer a nós mesmos. Cuidado com excessos emocionais desnecessários.