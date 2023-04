Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Libertação emocional

A conjunção da Lua Minguante com Júpiter em Áries nos traz para hoje a necessidade de nos libertar de emoções antigas disfuncionais. Devemos enxergar tais emoções sob um crivo mais filosófico e desapegado, mas com a determinação ariana de vencer a nós mesmos. Cuidado com excessos emocionais desnecessários.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção da Lua com Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a capacidade de deixar ir e se libertar de velhas emoções negativas e excessos de si mesmo. Busque para hoje um olhar mais filosófico e humano sobre as questões emocionais e partilhadas. Reavalie o que lhe traz verdadeira segurança emocional consigo e deixe ir os excessos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede transcendência emocional. Deve deixar ir velhas emoções, ideias e apegos desnecessários. Há uma forte capacidade de deixar ir e transformar o passado e tudo aquilo que possa lhe prender. Sua conexão com o espiritual será intensa, mas deve buscar conscientemente tempo de meditação, interiorização e dedicação ao sutil.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de questões ligadas a grupos, amizades e do coletivo. Busque deixar ir quaisquer emoções tóxicas ou que inibem sua individualidade nestes contextos. Saiba vivenciar o pertencimento a grupos com senso de individualidade madura. Também deve ter mais desapego com identificações massificadas e preconceitos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz necessidade de desapego de estruturas e situações rígidas. A Lua, sua regente, lhe traz revisão de sua projeção no mundo, carreira, autoridade e compromissos. Júpiter facilita o processo, lhe trazendo a fé de novas possibilidades ou da renovação daquilo que já existe. Mas deve, como a fase Minguante, buscar interiorização e calma.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede mais fluidez e desapego quanto a visões de mundo, crenças, fé, objetivos e expansões. Tudo isso tem sido muitíssimo mobilizado pelo gigante Júpiter em sua vida. Porém o dia de hoje pode lhe mostrar aquilo que precisa ser sacrificado ou reavaliado. Busque ter fé no processo, deixando ir o velho para que o novo possa chegar em breve.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz profunda necessidade de transmutação e libertação emocional. Velhos hábitos, emoções e ideias são reciclados e há um forte senso de fé e justiça catalisando o processo. Emoções ligadas a grupos e amizades, em especial, podem ser o foco. Busque encarar as emoções e se abrir para a transformação, mas sem ficar identificado.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz necessidade de desapego quanto a emoções ligadas ao outro, casamento e parcerias. Será preciso uma boa dose de desapego e amor universal. Busque resoluções das emoções nas relações, mas permitindo o desapego daquilo que já não é mais produtivo ou bom. Busque dar liberdade ao outro como gostaria que fosse consigo mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede uma boa dose de desapego de rotinas rígidas, métodos ou situações materiais limitantes. Excelente para deixar ir hábitos nocivos e excessos no geral. Algumas emoções podem se utilizar do veículo físico para serem transmutadas. Evite excessos em atividades físicas ou esforços exagerados para o corpo. Busque seu tempo e seu equilíbrio.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz profunda sabedoria em ser você mesmo de forma tranquila e sábia. Júpiter, seu regente, se encontra com a Lua e lhe pede escoamento dos excessos de si mesmo, ou de uma autoimportância exagerada. Busque ser você com autenticidade, deixando ir a reatividade. Relação com filhos, expressão criativa e romances pedem leveza e desapego.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz necessidade de se libertar de velhos padrões emocionais, passados e/ou familiares. Busque viver esta interiorização, mas tendo um olhar mais abrangente e desapegado. Deve aprender a ser você mesmo nos contextos emocionais e íntimos, mas de forma centrada. Resignificação de emoções e situações do passado, trazendo liberdade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede desapego de ideias passadas. Busque deixar ir os excessos mentais, focando na liberdade e no fluir dos pensamentos. As comunicações também devem ser feitas com sabedoria e significado, sabendo a hora de silenciar. A relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos também pede uma libertação de mágoas antigas e desnecessárias.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede desapego de questões materiais e de valor antigas. Busque reciclar, doar, limpar e manter as energias à sua volta somente aquilo que é necessário. Velhos valores podem estar estagnando sua vida e hoje é um dia propício para se renovar. Busque prazeres materiais na medida certa, sem excessos. Reconexão madura com um senso de autovalorização.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com