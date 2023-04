Carlos Alberto e Ceará trazem o famoso banco de 'A praça é nossa' para BH

Matheus Ceará e Carlos Alberto prometem contar as piadas que não podem ser exibidas na TV (foto: SBT/divulgação)

Longe dos palcos há 15 anos, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega está de volta ao teatro ao lado de Matheus Ceará, também conhecido como Cazabé. Juntos em turnê pelo país, os dois apresentam o espetáculo "O show é nosso - Contando as piadas que não pode contar na Praça", em sessão única, neste sábado (15/4), às 21h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 - Centro).

“Queremos dar alegria e trazer o riso às pessoas. No show, teremos muitas surpresas, com piadas engraçadas, bem-humoradas, improvisos e interação com a plateia”, diz Carlos Alberto. Ele comanda “A praça é nossa” desde 1987, na emissora de Silvio Santos.

Matheus Ceará, há quase 10 anos, é um dos personagens mais queridos do humorístico do SBT. Ingressos custam de R$ 80 a R$ 120 e estão à venda no site Eventim ou na bilheteria da casal. Informações: (31) 3236-7400.