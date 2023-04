Incentivo à leitura: Pirapora recebe 3ª edição da Festa Literária

A programação completa e mais informações estão disponibilizadas nas redes sociais da 3ª Flipi (foto: Divulgação)





Em todos os dias haverá lançamento de livros e bate-papo com autores e exposições de esculturas do artista plástico Paulo Terra. A Fanfarra Federal do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) vai animar a abertura e o encerramento.

Cada dia da Flipi também contará com atrações exclusivas. Amanhã, haverá apresentações de dança, narração de histórias com palhaços, oficinas de poesia e narração artística. na sexta-feira, acontecem oficinas de desenho, sustentabilidade, escrita e música na educação infantil.

No último dia, o coral Estúdio Freedom fará uma apresentação. Haverá uma homenagem ao grupo "Barranqueiros, sim senhor!”, com reconhecimento especial a Adélio Brasil Filho, por sua trajetória como agente cultural em defesa do patrimônio material e imaterial do município.



Também serão homenageadas 12 mulheres barranqueiras que se destacam em suas áreas de atuação, que se dedicam ou dedicaram parte de suas vidas às causas sociais, à educação e à cultura.



O evento vai receber também o 2º Encontro de Escritores de Pirapora.



A 3ª Flipi tem apoio da Prefeitura de Pirapora, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Empresa Municipal de Turismo (Emutur) e patrocínio da empresa Minasligas S/A, Ministério da Cultura, Governo de Minas, Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG)

A 3ª Festa Literária de Pirapora (Flipi), que acontece desta quinta-feira (13/4) a sábado (15/4), no Centro de Convenções do município promove incentivo à leitura , encontros culturais, feira de livros, apresentações artísticas e bate-papo com profissionais de diversas áreas.