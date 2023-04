MC Gui é flagrado em motel com outra e vídeo vira meme

MC Gui e Bia Michelle chegaram a ficar noivos, mas romperam o relacionamento pela primeira vez depois de troca de carícias do cantor com Aline Mineiro em 'A fazenda 13' (foto: Reprodução/Instagram)

O funkeiro MC Gui está entre os assuntos mais comentados das redes sociais desde essa segunda-feira (10/4). Isso porque a ex-namorada do cantor, a influenciadora Bia Michelle, contou que pôs um fim no relacionamento depois de descobrir que foi traída. Em seguida, vazou um vídeo do momento em que a jovem flagrou o então namorado em um motel com outra mulher.

Nas imagens, ela bate no carro em que o cantor está. Ele pede calma e perdão, mas Bia diz não aceitar. O vídeo foi publicado pelas páginas Otariano e Gossip do dia, conquistando milhões de visualizações. Nas redes sociais, os comentários condenam a atitude do cantor e elogiam Bia Michelle.

“MC Gui é um nojento, como foi capaz de fazer isso com a menina, se eu fosse ela colocaria fogo no carro com ele junto”, diz um comentário. “Se eu fosse a ex do MC Gui eu quebrava o carro dele interinho”, apontou um perfil.

Outros comentários fazem piada sobre a confusão entre MC Gui e MC Guimê e lembram a vez em que o ex-Fazenda debochou de uma garota com câncer na Disney. “MC Gui aparece todo ano pra renovar o cancelamento dele. O cara é bom”, debochou um perfil.

Flagra no motel

O casal chegou a anunciar o noivado em 2021, mas a relação terminou em dezembro daquele ano por conta de uma relação íntima do cantor com a modelo Aline Mineiro no reality show ‘A fazenda 13’. Em junho do ano passado, eles reataram no namoro. Mas, no último dia 29, confirmaram que a relação tinha chegado ao fim.

Nessa segunda, Bia fez uma série de stories no Instagram para esclarecer aosv seus seguidores o real motivo do término. Para começar, ela disse que após eles terem reatado, o namoro nunca mais foi o mesmo. "Quando eu voltei com ele depois de tudo o que ele fez na Fazenda, eu realmente acreditei que ele ia mudar", afirmou.

Bia contou que, apesar de gostar do então companheiro, não conseguia confiar nele e tomou uma medida drástica. "Por todas as minhas inseguranças, eu comecei a rastrear o celular dele. Eu não queria estar falando isso para vocês, não queria influenciar isso de alguma forma, mas foi isso que me levou a descobrir a traição", contou.

“Então, comecei a rastreá-lo e ele tinha acabado de sair de casa. Percebi que o caminho era totalmente ao contrário dos lugares que ele normalmente ia. Quando ele parou, coloquei no Google Maps e já apareceu que era um motel", apontou. Foi aí que ela decidiu dar um flagra no parceiro. “Queria ver com os meus próprios olhos. Eu ligava, mas ele não me atendia. Até que uma hora um carro com uma moça passou. Eu olhei para ela e eu já sabia que era ela."

"Quando eu olhei para o retrovisor, vi ele correndo", apontou. Bia disse que o flagra ocorreu há duas semanas e, apesar de ter sofrido, encara a situação como um livramento. “Eu precisava disso para eu conseguir me libertar dessa relação, e eu sei que eu sou muito melhor sem ela", disse.

A ex-namorada do Mc Gui fez um exposed do cantor dizendo que há duas semanas descobriu mais uma traição dele. pic.twitter.com/aC1YSE5wNn %u2014 Mark Avila (@markavilashow) April 10, 2023

Depois que o caso viralizou, MC Gui fez uma postagem em que prometia um pronunciamento aos fãs. No story seguinte, postou um link para seu clipe da música ‘Cara de tralha', no YouTube. Depois, ele fez uma publicidade de um site de apostas e soltou indiretas para a ex: “Melhor que ficar falando da vida dos outros". Ele ainda debochou,dizendo que a “vida segue”.