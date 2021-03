Gabigol e MC Gui são detidos em cassino clandestino em São Paulo

Gabigol, atacante do Flamengo, foi encontrado embaixo de uma das mesas do local (foto: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo) cassino com cerca de 200 pessoas foi fechado na madrugada deste domingo, (14/3), em uma operação policial na zona sul de São Paulo. O local havia sido denunciado diversas vezes como sendo um ponto de festas clandestinas. Umcom cerca defoi fechado na madrugada deste domingo, (14/3), em uma operação policial na zona sul de. O local havia sido denunciado diversas vezes como sendo um ponto de festas clandestinas.









De acordo com informações da Polícia Civil de São Paulo, no momento da operação, Gabigol, atacante do Flamengo, e o funkeiro MC Gui foram flagrados no estabelecimento. O jogador foi encontrado escondido embaixo de uma mesa do cassino.





O deputado Federal Alexandre Frota (PSDB-SP) participou da ação e divulgou vídeo do flagrante.





Essa Madrugada a Força Tarefa esteve em uma festa clandestina dentro de um Cassino acreditem . E novamente diversos problemas e descaso com a Pandemia ,além do jogo ser proibido ,foi uma surpresa o que encontramos no local . @Policia_Civil @PMESP @mpsp_oficial @governosp pic.twitter.com/mOMXS3GOn4 %u2014 Alexandre Frota 77 (@77_frota) March 14, 2021 A maior parte das pessoas que estavam no cassino não usavam máscara e compartilhavam copos de bebidas.





Todos foram encaminhados à delegacia para prestarem depoimento, assinaram um termo circunstanciado se comprometendo a prestar esclarecimentos à Justiça e foram liberados em seguida. Eles responderão por crime contra a saúde pública e jogos de azar.





Fase vermelha





Diante do aumento de casos, internações e mortes pela covid-19, o governo paulista colocou todo o Estado na fase emergencial, ainda mais restritiva do que a fase vermelha do Plano São Paulo, programa de retomada da economia e flexibilização da quarentena. A medida vale de segunda-feira, 15 de março, até o dia 30 do mesmo mês. A intenção é diminuir a ocupação de leitos de UTI e evitar o colapso do sistema de saúde.





Para coibir festas clandestinas, o governo do Estado anunciou, na última sexta-feira (12/3), a criação de um Comitê de Blitze em conjunto com a Prefeitura de São Paulo para reforçar o trabalho de fiscalização e o cumprimento das restrições previstas no Plano São Paulo na capital.





O Comitê de Blitze envolve a Guarda Civil Metropolitana e aCoordenadoria da Vigilância Sanitária ( Covisa) pela Prefeitura de São Paulo. O Governo do Estado integra a força-tarefa com profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar.





Denúncias de festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não-essenciais podem ser feitas pelo telefone 0800-771-3541 e também pelo site do Procon-SP ou Centro de Vigilância Sanitária.