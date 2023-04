Martha Batalha participa do Sempre um Papo presencial nesta terça

Martha Batalha acompanha em seu novo livro a trajetória de Joel Nascimento, um repórter policial decadente (foto: Devin Stinson/DIVULGAÇÃO)

Jornalista e escritora que ganhou notoriedade com seu romance de estreia, “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, de 2016, que foi adaptado para o cinema por Karim Aïnouz, Martha Batalha é a convidada do projeto Sempre um Papo nesta terça-feira (11/4). Ela conversa com Afonso Borges, às 19h30, no Auditório da Cemig (Av. Barbacena, 1.200 – Santo Agostinho), sobre sua mais recente obra, “Chuva de papel”. Editado pela Companhia das Letras, o livro acompanha a trajetória de Joel Nascimento, um repórter policial decadente que precisa lidar com o dia a dia depois que é obrigado a morar de favor com a tia de um amigo – uma senhora enérgica, que exige mais interações e boas maneiras do que ele está disposto a dar. Jornalista e escritora que ganhou notoriedade com seu romance de estreia, “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, de 2016, que foi adaptado para o cinema por Karim Aïnouz, Martha Batalha é a convidada do projeto Sempre um Papo nesta terça-feira (11/4). Ela conversa com Afonso Borges, às 19h30, no Auditório da Cemig (Av. Barbacena, 1.200 – Santo Agostinho), sobre sua mais recente obra, “Chuva de papel”. Editado pela Companhia das Letras, o livro acompanha a trajetória de Joel Nascimento, um repórter policial decadente que precisa lidar com o dia a dia depois que é obrigado a morar de favor com a tia de um amigo – uma senhora enérgica, que exige mais interações e boas maneiras do que ele está disposto a dar.





Para escrever "Chuva de papel", ela entrevistou repórteres de uma geração anterior à sua e pesquisou na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Ambientada na Barra da Tijuca, a história acaba por focalizar um lado B do Rio de Janeiro, com os personagens quase sempre invisíveis dessa cidade à margem da cidade. A autora disse, em entrevista recente, que o romance traz elementos de sua própria vivência como jornalista: "Eu tinha 18 anos quando comecei a estagiar no jornal 'O Dia'. Cobria enterro toda semana. Sou muito grata a essa experiência. O Rio de Janeiro é uma cidade muito dividida e, quando você faz esse tipo de reportagem, realmente conhece o outro lado".





“Chuva de papel” segue o rumo dos dois primeiros livros da autora – o já citado "A vida invisível de Eurídice Gusmão" e "Nunca houve um castelo", de 2018. Os direitos de adaptação para o cinema já foram comprados pelo produtor Rodrigo Teixeira, assim como ocorreu com os dois primeiros romances. Teixeira comprou os direitos de "Eurídice Gusmão" antes mesmo de o livro sair no Brasil, pela Companhia das Letras. Chamada somente "A vida invisível", a adaptação, lançada em 2019 no Festival de Cannes, ganhou o prêmio da mostra Um Certo Olhar e foi escolhida para representar o Brasil no Oscar. O encontro desta terça, em BH, tem entrada gratuita.