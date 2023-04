Horóscopo do dia (10/04): Confira a previsão de hoje para Escorpião

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede comprometimento em renovar sua parceria com o outro. Busque refletir sobre o que precisa ser renovado ou pede mudanças nos compromissos assumidos. Transformação em casamentos e parcerias. Busque ter diálogo aberto para com o outro, mas sem desvalorizar o que há de melhor no outro e no que se constrói em conjunto.

Compromisso com a renovação

A conjunção de Urano e Juno em Touro traz para hoje necessidade de nos comprometer com a renovação dos valores pessoais. Compromissos que levem em conta o bem estar do coletivo e/ou a renovação de nós próprios estão em alta. Mercúrio e Nodo Norte próximos nos pedem busca consciente por nos comunicar de maneira íntegra e flexibilizar nossos valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com