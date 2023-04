Horóscopo do dia (10/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Compromisso com a renovação

A conjunção de Urano e Juno em Touro traz para hoje necessidade de nos comprometer com a renovação dos valores pessoais. Compromissos que levem em conta o bem estar do coletivo e/ou a renovação de nós próprios estão em alta. Mercúrio e Nodo Norte próximos nos pedem busca consciente por nos comunicar de maneira íntegra e flexibilizar nossos valores.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede comprometimento para com a mudança e renovação de valores. Deve buscar prioridade naquilo que é de real valor, saindo de estagnações improdutivas e buscando realizar algo meritório. Isso se aplicará também ao coletivo, grupos, amizades e causas. Momento para buscar fortalecer suas ideias e distribuir o que for bom e produtivo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A conjunção de Urano e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que tenha mais comprometimento para com seu processo de revolucionar a si mesmo. Você tem saído de sua zona de conforto nos últimos anos e hoje será preciso reforçar este compromisso. Busque pensar mais por si mesmo e naquilo que tem de melhor a oferecer sendo você mesmo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe pede maior comprometimento para com a análise e transformação de suas emoções subconscientes, conteúdos psíquicos e espirituais. Busque enxergar o valor que trabalhar este lado sutil tem em sua vida. Compromissos no geral são reavaliados e pedem renovação. Busque ter abertura para enxergar questões emocionais de forma alternativa.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe pede comprometimento para com o melhor que pode contribuir para com o coletivo. Você é chamado a se abrir para realidades maiores do que s sua vida pessoal e/ou familiar, buscando auxiliar de forma valorosa para com muitos. Momento para se comprometer com a renovação da vida e ter um olhar mais alternativo e engajado.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe pede comprometimento para com a renovação de sua carreira, compromissos e estruturas. Há um convite para mudar valores, enxergando sua contribuição para o mundo com olhar renovado e a partir de coisas de maior e verdadeiro valor. Se permita sair de contextos opressivos ou pelo menos se comprometer com o caminho para isso.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe pede comprometimento em revolucionar suas visões de mundo, fé e possibilidades expansivas. A vida te pede agora mais coragem, aventura, expansão e que você encontre robustez em sua fé e capacidade de crescer. Busque sair de ideias preconcebidas e enxergue a grande diversidade e o leque de possibilidades que a vida pode te ofertar.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe pede comprometimento para com a transformação de emoções profundas. Busque ter u m olhar mais claro e objetivo para com emoções difíceis, buscando se libertar. Limpeza de emoções difíceis com ciúmes, invejas, ressentimentos e afins. Busque também reavaliar o que precisa ser transformado em sua vida afetiva, sexual e nas partilhas.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede comprometimento em renovar sua parceria com o outro. Busque refletir sobre o que precisa ser renovado ou pede mudanças nos compromissos assumidos. Transformação em casamentos e parcerias. Busque ter diálogo aberto para com o outro, mas sem desvalorizar o que há de melhor no outro e no que se constrói em conjunto.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe pede comprometimento para com a renovação de sua vida material. Busque assumir que deve renovar hábitos de cuidado com a saúde e alimentares de forma substancial. Também renovação de rotinas e métodos, trazendo mais inovação e um olhar alternativo. A relação e comprometimento com trabalho e colegas passam por esse crivo inovador.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede comprometimento com sua essência e a expressão de si mesmo, ainda que fora dos padrões. Busque, antes de tudo, fidelidade para com a própria consciência. Pode haver maior engajamento com a expressão artística, na relação com os filhos, jogos, esportes, romances e/ou aventuras. Busque se expressar de forma valorosa e com a devida liberdade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Urano, seu regente, se encontra com Juno. Você é chamado a ter mais compromisso para com as mudanças de base que ocorrem em sua vida. Novas estruturações familiares, mudança de casa, limpeza de emoções antigas, reavaliação do papel de mãe ou pai, etc. Busque comprometimento para com a renovação que está te levando para lugares mais felizes.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe pede comprometimento com a renovação de ideias e do campo mental. Busque se flexibilizar, saindo da rigidez de conceitos e ideias. A relação com irmãos, parentes, vizinhos e/ou conhecidos também pede essa perspectiva renovada e valorosa. Sua mente e comunicação pedem que esteja aberto a captar insights transformadores e se renovar.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com