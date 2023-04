Horóscopo do dia (07/04): Confira a previsão de hoje para Escorpião

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe propicia entrega profunda na relação a dois, nas parcerias e na vida social. Busque estar por inteiro nas relações, valorizando o que há de melhor nestes contextos. Você é tocado por uma intensidade emocional sublime e que deve ser expressa no contato com o outro. Esteja também receptivo para receber o afeto e acolhimento do outro.

Amor sublime

Ocorre hoje um sextil entre Vênus em Touro e Netuno em Peixes, ambos domiciliados em seus respectivos signos. O aspecto auxiliar entre Touro e Peixes nos permite usar o melhor do sonho e da praticidade unidos. Vênus com Netuno nos abre para relações de amor incondicional e sublimes. Também um equilíbrio entre doar de nós mesmos e nos valorizar.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com