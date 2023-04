Horóscopo do dia (07/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor sublime

Ocorre hoje um sextil entre Vênus em Touro e Netuno em Peixes, ambos domiciliados em seus respectivos signos. O aspecto auxiliar entre Touro e Peixes nos permite usar o melhor do sonho e da praticidade unidos. Vênus com Netuno nos abre para relações de amor incondicional e sublimes. Também um equilíbrio entre doar de nós mesmos e nos valorizar.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz percepção mais profunda do que é o prazer e de como melhor utilizar seus recursos materiais. Você é convidado a usar de seus bens e valores de forma caridosa, amorosa e leve. Busque também a conexão entre prazer físico e espiritual propiciada pelo aspecto de hoje. Intuições e insights lhe facilitam a encontrar bons rumos materiais.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, faz aspecto harmônico a Netuno. Você está se valorizando e isto lhe abre para a necessidade de partilhar com muitos dos seus valores e do que tem para oferecer. Pode ter hoje de auxiliar amigos, grupos ou até mesmo desconhecidos, mas tudo feito sob um espírito de caridade e amor fraternal. Divulgue o que tem de valor para o coletivo e se permita o forte fluxo abundante de hoje.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe abre para a necessidade de viver o amor de forma caridosa, sublime, universal e profunda. Há uma suavização de estruturações rígidas que lhe permite enxergar a necessidade de se abrir para o amor universal. Use de sua autoridade emocional para auxiliar o quanto puder. Questões subconscientes ligadas às relações pedem sublimação e um olhar maduro e amoroso.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz grande fé, idealismo e amor para auxiliar a todos de forma fraternal e indistinta. Busque toda sua afetividade e contribua para com todos e principalmente para com os mais necessitados. Relações de amizade pedem um tanto de sua fé e acolhimento. Busque inspirar as pessoas com suas visões de mundo e, principalmente, acolhendo amorosamente.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz motivações emocionais profundas e sublimes para que doe o melhor de si através de sua atuação profissional, como autoridade ou então nos compromissos. Há mesmo um senso de amor sublime que pode ser expresso através de sua arte, trabalho ou naquilo que se propõe a fazer. Seja como for, você é um ponto de luz para muitos agora.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe pede resignificação do amor e das relações sob um tom mais desapegado, universal e livre. Lembre-se de que amar é desejar a real felicidade do outro e não tentativa de controle. Traçar metas em conjunto pode ser benéfico, mas mais uma vez, sem tentativas de controle. Busque amar de forma incondicional e busque libertação em conjunto.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, faz aspecto harmônico a Netuno. Sua necessidade de troca profunda com o outro aumenta significativamente. Busque estar entregue aos reais afetos de corpo e alma. Partilhar com o outro de seus sonhos e anseios pode ser benéfico. Há uma reciclagem emocional e de relacionar ocorrendo, mas que pode ser bem suave e fluida também.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe propicia entrega profunda na relação a dois, nas parcerias e na vida social. Busque estar por inteiro nas relações, valorizando o que há de melhor nestes contextos. Você é tocado por uma intensidade emocional sublime e que deve ser expressa no contato com o outro. Esteja também receptivo para receber o afeto e acolhimento do outro.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz profundo amor e inspiração para realizar seu trabalho, tarefas e cuidados materiais. Há um forte senso de doação de si mesmo que lhe pede ações boas e amorosas, que sejam úteis e boas aos semelhantes. Tarefas domésticas feitas com amor, trabalho realizado com entrega e realizar a caridade podem ser excelentes veículos para hoje.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz capacidade de expressar, verbalizar e comunicar sua criatividade e valor próprio. Está com muito brilho e magnetismo pessoal e isso lhe pede doação de boas palavras e ideias aos semelhantes. Busque doar um pouco mais de si mesmo ao seu entorno e aqueles mais próximos. Inspiração espiritual e/ou emocional para falar e auxiliar.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz necessidade de buscar transcendência e amor universal para se lidar com relações familiares, amores antigos e situações do passado. Busque um senso de doação universal daquilo que tem de melhor, sabendo que quando doamos a vida nos traz de volta. Busque também equilíbrio entre vida material, financeira, afetiva e espiritual.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Netuno, seu regente, faz aspecto harmônico a Vênus. Há uma forte inspiração emocional e espiritual pela presença de Netuno, seu regente, no seu signo (solar ou ascendente). Isso tudo lhe pede doação amorosa de boas palavras, de amor, perdão e boas ações para os semelhantes. Busque enxergar o divino e o amor em tudo e todos à sua volta.

Horóscopo do dia (07/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com