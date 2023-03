Tove Lo experimenta guloseimas brasileiras em vídeo

Tove Lo recebeu uma caixa de guloseimas de um fã clube brasileiro (foto: Reprodução / Twitter)

Depois de se apresentar no Lollapalooza no último domingo (28/3), a cantora Tove Lo gravou um vídeo nessa quinta-feira experimentando guloseimas tipicamente brasileiras. Os doces foram dados a ela de presente por um fã clube.

No vídeo de 8 minutos, Tove Lo experimenta doces como bolo de cenoura com chocolate, paçoca, pé de moleque, bombom, biscoitos tipo wafer e tortuguita. Os favoritos foram o chocolate Trento dark e uma caixa dos tradicionais doces de abóbora e de batata doce, que receberam notas 11 e 12 de 10, respectivamente. “Eu amei esse”, disse ela, enquanto dava mais uma mordida no doce de abóbora em formato de coração.

O público gostou mesmo é de Tove ter gostado do Trento, um stick de chocolate recheado, encontrado à venda em locais populares, como no transporte público, geralmente a preços acessíveis. O chocolate que ela experimentou no vídeo custa, em média, R$ 2,65. Os elogios ao doce foram tantos, que o nome “Trento” foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

A cantora também destacou a Paçoquita sabor pamonha, que recebeu nota 10. “A combinação de milho com o amendoim é muito boa”, explicou. Porém o que ela menos gostou foi a paçoca tradicional. Ela justificou, dizendo que gosta de amendoim, mas só um pouquinho.

Tove Lo publicou o tão esperado vídeo experimentando os doces e chocolates brasileiros, enviados por nós. Gostaram? %uD83C%uDF6C%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 #ToveLoNoBrasil pic.twitter.com/Pa1UfLChPc %u2014 Tove Lo Brasil %uD83E%uDD82 (@ToveLoBR) March 30, 2023

Em outro vídeo, Tove Lo experimenta docinhos caseiros: brigadeiro e beijinho. Os dois foram mais que aprovados, mas, apesar de gostar da bolinha de chocolate, foi o de coco que roubou seu coração. “Esse é o top 1”, disse.

E teve parte 2 com os brigadeiros e beijinhos. %uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/WqEDo1dfcU %u2014 Tove Lo Brasil %uD83E%uDD82 (@ToveLoBR) March 30, 2023

As imagens de Tove Lo comendo os doces brasileiros viraram meme. Isso porque, para alguns usuários das redes sociais, ela não gostou tanto assim das guloseimas. “Inadimissível terem mandado um bolo de cenoura industrializado.E ela nem conseguiu fingir que gostou”, brincou um perfil.

Houve também quem gostou da avaliação da cantora. “Tove Lo se rendendo ao Trento salvou minha vida”, diz uma publicação. Mas teve quem não curtiu o vídeo por um motivo bem peculiar. “Tove Lo, não fale bem do Trento, porque ele vai ficar mais caro”, pediu uma internauta.