Horóscopo do dia (30/03): Confira a previsão de hoje para Virgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Para hoje será preciso quebrar com padrões rígidos. Mantenha seus princípios, mas tente perceber onde tem sido excessivamente rígido ou moralista. A vivência do amor pede quebra da rigidez, que se dê mais oportunidades. Também que busque renovar suas metas e em que pauta sua vida. Esteja aberto a viver a vida com mais prazer e aberto às possibilidades.

Inovações práticas

A conjunção de Vênus e Urano em Touro mostra para hoje a necessidade de se viver o amor e as finanças de maneira alternativa, livre e inovadora. Busque novas maneiras de ganhar dinheiro, mas sem perder o pragmatismo taurino. Um olhar alternativo, inovador e prático lhe facilitará a renovação de valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com