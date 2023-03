Cantora portuguesa Maria Mendes leva o fado para o universo do jazz

A cantora e compositora Maria Mendes propõe releituras para a canção tradicional de Portugal (foto: Nathalie Hennis/divulgação) '(É) Um disco que, no Brasil, pode agradar aos amantes de jazz, da música clássica e do fado. A fusão criativa que se respira na América Latina provém dessa visão audaciosa de querer se libertar dos cânones do esperado e ir além do tradicional' Maria Mendes, cantora e compositora





“Saudade, colour of love”, álbum da cantora, compositora e arranjadora portuguesa Maria Mendes, dá ao fado a linguagem jazzística. A típica canção lusitana ganha novas releituras, distanciando-se da abordagem tradicional.









“É leitura extremamente pessoal, criativa e, de certa forma, desafiadora para o ouvinte. Quando digo desafiadora, é para o ouvinte conhecedor do fado”, explica.

Hermeto Pascoal no repertório

O álbum conta com uma faixa composta pelo brasileiro Hermeto Pascoal em homenagem a ela, chamada “Fado for Maria”. Além de duas autorais, “Dança do amor” e “Meu pobre capitão”, o repertório tem composições de Amália Rodrigues (“Com que voz”, “Foi Deus” e “Tudo isso é fado”), Carlos Paredes (“Verdes anos”) e Mafalda Arnauth (“E se não for fado”).





O projeto teve início em 2017, “um pouco contra aquilo que, durante muitos anos, vivia de forma muito remida e com muita certeza: de que nunca cantaria fados”, comenta Maria. “Depois de muitos anos, fiz um álbum dedicado ao fado. Porém sou cantora de jazz.”





Com produção e arranjos musicais da própria artista compartilhados com o produtor e arranjador norte-americano John Beasley, o álbum foi gravado ao vivo com a orquestra de jazz sinfônica Metropole Orkest, em maio do ano passado, na Holanda.





Além de Maria, participaram Cédric Hanriot (piano), Jasper Somsen (baixo acústico), Mário Costa (bateria e percussão) e John Beasley (regência, arranjos, orquestras e produção).

• Leia também: Turnê multiplica o número de streamings do Coldplay no Brasil





Ao comentar a presença de Hermeto Pascoal no repertório, a portuguesa é só elogios ao brasileiro. “Ele preza pela surpresa harmônica, ou seja, em cada compasso já traz outra leitura musical”, comenta.





Maria destaca também a presença do produtor e pianista norte-americano John Beasley. “É um cara com um gosto eclético enorme”, diz, citando o projeto de Beasley baseado na obra do americano Thelonious Monk (1917-1982). “A leitura que o John faz com a orquestra dele, que se chama Monkestra, é muito interessante, muito boa.”

“Saudade, colour of love” sai também no formato físico, trazendo fotografias dos concertos, pois ele foi gravado ao vivo em Amsterdam. Uma das imagens traz a partitura da canção de Hermeto Pascoal.

Diálogo com o ecletismo

O novo disco é provocativo, reforça a artista portuguesa.

“Não é um álbum de fado, embora o tenha em sua maioria. São obras conhecidas para as quais dei contornos melódicos e harmônicos que intensificam a poesia. Um disco que, no Brasil, pode agradar aos amantes de jazz, da música clássica e do fado. A fusão criativa que se respira na América Latina provém dessa visão audaciosa de querer se libertar dos cânones do esperado e ir além do tradicional”, conclui Maria Mendes.





“SAUDADE, COLOUR OF LOVE”

• Álbum de Maria Mendes

• Nove faixas

• Disponível nas plataformas digitais