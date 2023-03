Flipoços, que passa a ser bianual, será realizado de 3 a 7 de maio

Evento literário é realizado no espaço cultural da Urca, em Poços de Caldas (foto: Flipoços/divulgação )



Com proposta voltada para a valorização do autor e de suas obra, para a formação de leitores e para o desenvolvimento crítico e intelectual, o Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, um dos mais renomados festivais literários do Brasil, passará a ser realizado de dois em dois anos, intercalado com a Bienal do Livro do Sul de Minas.



Com o tema “Literatura e fotografia, as histórias que as imagens não contam”, o festival tem programação totalmente gratuita. Todas as atividades poderão ser conferidas a partir de 24 de abril, no site, www.flipocos.com. A organização solicita a doação de um livro, que pode ser entregue no local do evento.

Além da agenda oficial no Teatro Benigno Gaigaeatro, o público vai contar com atividades paralelas na Biblioteca Centenário, como oficinas e workshops. O público infantil contará com atividades para agendamentos escolares. Além disso, o Circuito Pegada Literária, com atividades descentralizadas, levará literatura e autores para vários pontos de Poços de Caldas.





“Estamos felizes pela ótima receptividade dos expositores, das entidades parceiras nacionais e internacionais, dos convidados, das escolas locais e regionais e, sobretudo,dos profissionais do mercado editorial. Realizar agora o Flipoços e a Bienal do Livro do Sul de Minas, que virá em 2024, abre novas perspectivas para nossos eventos e novas possibilidades para todos os envolvidos na cadeia produtiva do livro no Brasil”, afirma Gisele Ferreira, curadora do Flipoços.

Informações: (35) 3697 1551 ou pelas redes sociais do festival.