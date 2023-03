É fã de 'Caçadores de relíquias'? Veja como participar de evento com atores

Robbie Wolfe, Mike Wolfe e Danielle Colby participam de bate-papo virtual aberto ao público, nesta quarta (15/3) (foto: HISTORY/DIVULGAÇÃO)

Há mais de uma década, Mike Wolfe e Danielle Colby têm a missão de encontrar, nos locais mais remotos dos Estados Unidos, os objetos e relíquias mais valiosos do país. Todas as quartas-feiras, o History exibe um novo episódio de "O melhor de 'Caçadores de relíquias'", que relembra momentos imperdíveis deste sucesso do canal. E hoje (15/3), às 13h, os fãs da série poderão participar de um encontro virtual com seus protagonistas, pelo YouTube do History e verão ao vivo Mike e Danielle, e terão a oportunidade de fazer perguntas e conhecer todas as novidades da produção para 2023.





Uma das novidades de “O melhor de ‘Caçadores de relíquias’” para este ano é a estreia de “Tesouros famosos de Hollywood”, no próximo dia 22. No inédito, Mike e sua equipe encontram um tesouro repleto de artigos de coleção dos filmes e programas de TV mais famosos de todos os tempos. Já em “Coleção de super-heróis”, que vai ao ar no dia 29/3, os protagonistas canalizam seus super-heróis internos para conseguir algumas das recordações de super-heróis mais procuradas do mundo.