Oscar 2023: sem Will Smith, quem deve entregar prêmio de melhor atriz?

Apertem os cintos, o apresentador sumiu! As apostas para o Oscar deste ano não são apenas sobre quem será o vencedor de melhor filme ou sobre vai arrasar no look ao cruzar o tapete vermelho. Há um suspense geral sobre a programação da cerimônia porque uma dúvida nada básica paira no ar desde o ano passado: quem vai entregar o prêmio à melhor atriz neste domingo (12), no Dolby Theatre, em Los Angeles?



Quase centenária e cheia de protocolos, a premiação mantém há vários anos o costume de trazer de volta à festa os vencedores das estatuetas de atuação do ano anterior. Normalmente, eles sobem ao palco para anunciar os indicados e consagrar o ganhador da mesma categoria em que triunfaram, só que com o sexo oposto.



Por exemplo, Jessica Chastain recebeu seu Oscar de melhor atriz em 2022, pelo filme "Os Olhos de Tammy Faye", das mãos de Anthony Hopkins, o melhor ator de 2021 pelo trabalho no longa "Meu Pai". Já houve, claro, exceções, uma vez que conflitos de agendas podem fazer com que os vencedores do ano anterior estejam gravando algum novo filme a milhares de quilômetros de Hollywood, mas é o que manda a tradição.



A situação deste ano, porém, é inédita. É que o homem que conquistou o prêmio melhor ator em 2022 foi ninguém menos que Will Smith. Você pode até ter se esquecido da vitória pela atuação em "King Richard: Criando Campeãs", mas certamente se lembra dele subindo ao palco e dando um tapa em Chris Rock, apresentador da festa.

O momento deixou a plateia boquiaberta e o público de todo o mundo chocado, mas também teve consequências mais duradouras. Mesmo que a atitude tenha sido para defender sua mulher, Jada Pinkett Smith, que tinha sido alvo de uma piada de gosto bastante duvidoso por parte de Rock, Smith foi banido do Oscar por 10 anos. Ele passará uma década sem poder frequentar o evento.



Passado um ano do episódio, agora é a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que precisa lidar com a própria essa decisão. Enquanto Jessica Chastain está confirmada e deve entregar o prêmio ao melhor ator de 2023, o posto de apresentador do prêmio à melhor atriz está em aberto. Irônico, hein?



Enquanto o desespero deve estar rolando solto nos bastidores, a Folha de S.Paulo não perdeu tempo e fez uma lista de cinco candidatos que poderiam ocupar o posto. Confira abaixo.



TOM CRUISE

Apesar de não ter sido indicado como ator por "Top Gun: Maverick", Tom Cruise foi um dos destaques de 2022 pelo longa-metragem. Em meio à crise da indústria, que enfrentava uma baixa na ocupação das salas após a pandemia, ele conseguiu arrastar multidões de volta aos cinemas para essa continuação do filme de 1986 e terminou com a maior bilheteria do ano.



Além disso, Cruise costuma fazer coisas bem mais difíceis, como gravar cenas de ação sem a ajuda de dublês. Ou seja, essa não seria uma missão impossível para o queridinho de Hollywood, pode ter certeza.



HARRISON FORD

O eterno Indiana Jones já pulou em barrancos, correu contra ventos e, pasmem, nunca venceu o Oscar. Com 80 anos, o astro norte-americano chegou a ser indicado em 1986 por "A Testemunha", mas sem vencer. Por favor, alguém avise à Academia que Harrison Ford ainda não tem o prêmio. Vamos fingir que ele é nosso premiado anterior e deixá-lo subir ao palco? A Academia, inclusive, já confirmou o ator na lista de apresentadores deste ano.



HALLE BERRY

Ok, ok, todos sabemos que tem mais chances de um homem entregar o prêmio, mas... vamos quebrar as regras? Halle Berry foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor atriz, por sua atuação em "A Última Ceia", em 2002. Ou seja, cacife ela tem. E há um ótimo argumento extra: há muita expectativa ao redor do prêmio, pois Michelle Yeoh (de "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo") é uma das favoritas e pode se tornar a primeira mulher de origem asiática a faturar a premiação. Ela seria apenas segunda mulher não branca a receber essa honraria. Ou seja, dobradinha das boas!



MERYL STREEP

Já que abrimos a porteira e pensamos em chamar Halle Berry... por que não Meryl Streep? A atriz é a recordista de indicações ao Oscar, sendo lembrada 19 vezes pela Academia em cerca de 40 anos. Vencedora em três edições, Meryl poderia exibir seu look à la Miranda Priestly e ainda dar um olhar de desprezo para as outras derrotadas. Uma lembrança que poderia deixar a festa ainda mais incrível: "Mamma Mia", musical estrelado por ela, completa 15 anos em 2023. Já pensaram nela anunciando a vencedora do prêmio em meio a um flashmob de "Dancing Queen"? Já queremos.



CHRIS ROCK

Ok, nos julguem por essa ideia... Muita gente não vê a menor graça em Chris Rock, que sabe que pegou pesado na "brincadeira". Mas é graças a ele que não temos a possibilidade de ter Will Smith no palco neste ano. Logo, o mais lógico seria fazê-lo pagar por isso e deixar a responsabilidade com ele. Só sugerimos que não o deixem muito livre para improvisar piadas, ok?