Psicanalista Pedro Castilho estreia na literatura com coletânea de poemas

O movimento noturno na região da Savassi inspira um dos 63 poemas que compõem o livro de estreia de Pedro Castilho (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

Trabalho de uma vida. É assim que o psicanalista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Pedro Castilho se refere ao livro “Objetos à revelia”, editado pela Caravana Grupo Editorial. A coletânea de 63 poemas escritos desde a juventude do autor, hoje com 46 anos, marca sua primeira incursão na literatura.

Seguindo a linha psicanalítica de Lacan, que defende a ideia de que o inconsciente é estruturado como linguagem, Castilho dá a seus textos a estética surrealista, ao tratar temas como amor, solidão, erotismo, relações familiares e mazelas sociais.

O livro será lançado neste sábado (11/2), na cafeteria do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal. Na ocasião, o autor participará de bate-papo com os convidados, no qual pretende falar sobre o processo criativo de seus poemas.

Situações do cotidiano foram inspirações para cada texto. Em “poemar”, por exemplo, o autor lembra que “o gosto amargo/ da melancia/ traz memórias/ de tempos ruins/ que só o gosto/ doce do limão/ pode fazer esquecer”.

Já em “savassi”, ao escrever “desço viçosa/ fumo um baseado/ vejo beijos gays/ lindas pernas/ botas e vestidos/ passeio, ando/ não sou daqui”, descreve a realidade de muitos frequentadores da tradicional região boêmia da capital mineira.

'A poesia é uma espécie de engano da comunicação, porque ela, com palavras que têm determinado significado, passa um recado dizendo algo totalmente diferente. Ela usa o significante para te enganar' Pedro Castilho, psicanalista e poeta



Baudelaire e solidão



A solidão também é recorrente na poesia de Castilho. Em “quadrilha moebiana”, ele entende que “nas danças das cadeiras/ tem sempre uma que falta”, e em “eu a vi”, perde-se no olhar de uma mulher que cruza seu caminho tal qual Charles Baudelaire no poema “A uma passante”.

Pedro também se inspirou no pai do simbolismo ao escrever “Intoxico-me”. Para quem é mais familiarizado com a poesia de Baudelaire, é impossível não se lembrar de “Embriaga-te”. Os versos “Intoxico-me de pensamentos/ Intoxico-me de álcool/ Intoxico-me de jogos/ Intoxico-me de internet/ Intoxico-me de remédios…/ Intoxico-me de amor” dialogam com “Embriaga-te sem cessar/ De vinho, de poesia ou de virtude, a teu gosto”, de Baudelaire.

“Tentei trazer a sonoridade das palavras em cada poema. E também fiz um esforço para fazer com que cada palavra produzisse no leitor sensações de cheiro, aroma e sabor”, conta Castilho.

Para fazer isso, inspirou-se em cânones da poesia. Além de Baudelaire (1821-1867), estão entre as influências de Castilho poetas como Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), Paulo Leminski (1944-1989), Fernando Pessoa (1888-1935) e os concretistas Haroldo de Campos (1929-2003) e Augusto de Campos.

Castilho, inclusive, homenageou Drummond com o poema “eu pedro”, ao trocar os versos “Tinha uma pedra no meio do caminho”, do itabirano, por “tem um pedro no meio do caminho”.

Fernando Pessoa, por sua vez, é lembrado quando no início do poema “tenho em mim” pelos versos “tenho em mim/ todas as vontades do mundo” (em “A tabacaria”, Pessoa escreveu: “Tenho em mim todos os sonhos do mundo”).

Diálogos com Leminski



“vivo fora de mim” (assim mesmo, grafado com letras minúsculas) conversa com “Contranarciso”, de Leminski. Os versos “viro fora de mim/ o que há em mim é você”, de Castilho remetem a “o outro que há em mim é você/ assim como/ eu estou em você”, do paranaense.

Os textos de Castilho escritos em forma de haikai, presentes em “estive lá”, “é ela” e “as idades” são mais uma referência a Leminski.

“A poesia é uma espécie de engano da comunicação, porque ela, com palavras que têm determinado significado, passa um recado dizendo algo totalmente diferente. Ela usa o significante para te enganar”, observa Castilho.

Isso pode ser percebido no poema “encaixes”, no qual a disposição das palavras (escritas como se estivessem num movimento de queda) lembra muito a estética dos concretistas Haroldo e Augusto de Campos.

Além da preocupação com essa estética, Castilho faz uma brincadeira com o sentido das palavras e a mensagem que o poema quer passar (em horizontal, ocupando uma página inteira do livro, escreveu: “um poema que caiba inteiro em uma página”).

(foto: Reprodução)

• De Pedro Castilho

• Caravana Grupo Editorial

• 75 págs.

• R$ 60

• Lançamento neste sábado (11/3), das 10h às 13h, na cafeteria do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários). Entrada franca. Informações: (31) 3516-7200. Exemplares à venda no lançamento e no site caravanagrupoeditorial.com.br