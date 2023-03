'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' vence o Spirit Awards com recorde

Cena do filme (foto: Divulgação)

"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" segue colecionando vitórias na temporada. O filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert foi o grande campeão da 38ª edição do Film Independent Spirit Awards, principal premiação do circuito de produções independentes nos Estados Unidos, no último sábado (4).

O longa distribuído pela A24 venceu em sete categorias, incluindo melhor filme, direção, roteiro, montagem, atuação, atuação coadjuvante e atuação estreante.

O número estabelece um novo recorde de vitória para uma mesma produção no prêmio. Até este ano, os grandes campeões históricos do Spirit Awards acumulavam seis vitórias. Eram os filmes "O Preço do Desafio", de 1988, "Fargo: Uma Comédia de Erros", de 1996, "Sideways: Entre Umas e Outras", de 2004, e "Moonlight: Sob a Luz do Luar", de 2016.

É a segunda vez que "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" quebra uma marca do tipo entre as principais premiações da temporada. Na semana passada, o filme chegou ao mesmo feito no SAG Awards, o prêmio do sindicato dos atores, onde venceu em quatro categorias.

A única outra produção a levar mais de um prêmio no Spirit Awards deste ano foi a série "O Urso", que venceu nas categorias de nova série roteirizada e atuação coadjuvante em nova série roteirizada. Nas categorias de cinema, longas como "Entre Mulheres", "Tár", "Aftersun" e "All The Beauty and the Bloodshed", também no Oscar, saíram vencedores de uma categoria.

Veja abaixo a lista completa dos vencedores do Spirit Awards 2023.

**Melhor filme**

"Até os Ossos"

**"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"**

"Our Father, the Devil"

"Tár"

"Entre Mulheres"

**Melhor direção**

Todd Field, por "Tár"

Kogonada, por "After Yang"

**Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"**

Sarah Polley, por "Entre Mulheres"

Halina Reijn, por "Morte Morte Morte"

**Melhor atuação**

Cate Blanchett, por "Tár"

Dale Dickey, por "A Love Song"

Mia Goth, por "Pearl"

Regina Hall, por "Honk for Jesus, Save Your Soul"

Paul Mescal, por "Aftersun"

Aubrey Plaza, por "Emily the Criminal"

Jeremy Pope, por "The Inspection"

Taylor Russell, por "Até os Ossos"

Andrea Riseborough, por "To Leslie"

**Michelle Yeoh, por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"**

**Melhor atuação coadjuvante**

Jamie Lee Curtis, por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"

Brian Tyree Henry, por "Passagem"

Nina Hoss, por "Tár"

Brian d’Arcy James, por "The Cathedral"

**Ke Huy Quan, por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"**

Trevante Rhodes, por "Valentes"

Theo Rossi, por "Emily the Criminal"

Mark Rylance, por "Até os Ossos"

Jonathan Tucker, por "Palm Trees and Power Lines"

Gabrielle Union, por "The Inspection"

**Melhor roteiro**

"After Yang"

"Catherine Called Birdy"

**"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"**

"Tár"

"Entre Mulheres"

**Melhor longa estreante**

**"Aftersun"**

"Emily the Criminal"

"The Inspection"

"Murina"

"Palm Trees and Power Lines"

**Melhor roteiro estreante**

"Morte Morte Morte"

"Emergência"

**"Emily the Criminal"**

"Fire Island"

"Palm Trees and Power Lines"

**Melhor atuação estreante**

Frankie Corio, por "Aftersun"

Gracija Filipovi%u0107, por "Murina"

**Stephanie Hsu, por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"**

Lily McInerny, por "Palm Trees and Power Lines"

Daniel Zolghadri, por "Funny Pages"

**Melhor filme internacional**

"Corsage"

**"Joyland"**

"Leonor Will Never Die"

"Return to Seoul"

"Saint Omer"

**Melhor fotografia**

"Aftersun"

"Murina"

"Neptune Frost"

"Pearl"

**"Tár"**

**Melhor montagem**

"Aftersun"

"The Cathedral"

**"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"**

"Marcel the Shell with Shoes On"

"Tár"

**Melhor documentário**

"A House Made of Splinters"

"Tudo o que Respira"

**"All the Beauty and the Bloodshed"**

"Midwives"

"Riotsville USA"

**John Cassavetes Award**

"The African Desperate"

"A Love Song"

**"The Cathedral"**

"Holy Emy"

"Something in the Dirt"

**Robert Altman Award**

**"Entre Mulheres"**

**Prêmio Someone to Watch**

Adamma Ebo, por "Honk for Jesus, Save Your Soul"

**Nikyatu Jusu, por "Nanny"**

Araceli Lemos, por "Holy Emy"

**Prêmio dos Produtores**

Liz Cardenas

**Tory Lenosky**

David Grove Churchill Viste

**Melhor nova série roteirizada**

**"O Urso"**

"Pachinko"

"The Porter"

"Ruptura"

"Station Eleven"

**Melhor nova série não roteirizada ou documental**

"Children of the Underground"

"Mind Over Murder"

"Pepsi, Cadê Meu Avião?"

**"O Ensaio"**

"We Need to Talk About Cosby"

**Melhor atuação em nova série roteirizada**

Aml Ameen, por "The Porter"

Mohammed Amer, por "Mo"

**Quinta Brunson, por "Abbott Elementary"**

Bridget Everett, por "Somebody Somewhere"

KaMillion, por "Rap Sh!t"

Melanie Lynskey, por "Yellowjackets"

Himesh Patel, por "Station Eleven"

Sue Ann Pien, por "As We See It"

Adam Scott, por "Ruptura"

Ben Whishaw, por "This Is Going to Hurt"

**Melhor atuação coadjuvante em nova série roteirizada**

Danielle Deadwyler, por "Station Eleven"

**Ayo Edebiri, por "O Urso"**

Jeff Hiller, por "Somebody Somewhere"

Gbemisola Ikumelo, por "Uma Equipe Muito Especial"

Janelle James, por "Abbott Elementary"

Ebon Moss-Bachrach, por "O Urso"

Frank Quiñones, por "The Fool"

Sheryl Lee Ralph, por "Abbott Elementary"

Molly Shannon, por "I Love That for You"

Tramell Tillman, por "Ruptura"

**Melhor elenco em nova série roteirizada**

**"Pachinko"**