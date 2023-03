Acrônimo? Internet se surpreende ao descobrir a origem do nome Emicida

Um tweet viralizou nas redes sociais ao compartilhar a origem do nome artístico do rapper Emicida (foto: Reprodução/Instagram + Twitter ) Um tweet viralizou nas redes sociais ao compartilhar a origem do nome artístico do rapper Emicida. Na postagem compartilhada pela especialista em marketing de influência Ana Paula Passarelli, os usuários se espantaram ao ver que a alcunha é fruto de um acrônimo.









Depois da consideração, que conquistou mais de 26,2 mil curtidas no Twitter, os usuários que desconheciam a razão da expressão e os fãs mais antigos do cantor entraram em desacordo. Isso porque, segundo os admiradores mais antigos, o nome surgiu entre os amigos do artista como uma combinação de MC e homicida, já que ele “assassinava” os adversários nas batalhas de rap.

mdssss tô descobrindo agora, mas nada surpresa com a sua genialidade!! %u2014 Iza%u2077 (@izaluv_Jin) March 2, 2023







Mesmo com as duas perspectivas, o acrônimo não deixa de ser verdadeiro. Principalmente com a confirmação do rapper depois que a postagem repercutiu: “É isso, alguém mais não sabia?”, afirmou Emicida em seu perfil.





O que é um acrônimo?

Na rede social, muitos também se questionaram o que seria um acrônimo. Sinteticamente a disposição é uma nova palavra formada a partir das letras iniciais ou sílabas principais em um grupo de palavras. Na estrutura, respeita-se a sonoridade da língua.