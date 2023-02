Vincent Cassel e Eva Green estrelam produção de suspense da AppleTV+

Vincent Cassel e Eva Green são um ex-casal que volta a se encontrar em meio a uma investigação de ciberataque, na série "Conexões", que estreia hoje no AppleTV+ (foto: Apple/divulgação)

Uma agente que atua para o governo britânico tem que trabalhar com um mercenário, seu antigo amante, e ex-integrante da Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DSGE), o correspondente francês ao MI6. Os dois tentam conter uma onda de ciberataques que ameaça o Reino Unido. Só que eles têm um longo passado com o qual lidar. Este é o mote de “Conexões”, minissérie que estreia nesta sexta (24/2), no AppleTV+.