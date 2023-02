Atrium da Liberdade estreia hoje na folia de Belo Horizonte

Mestre Jackson Nunes, um dos fundadores do Olodum, fará oficina gratuita sobre a história do tambor (foto: Arquivo pessoal)



Quem imaginou que em pleno carnaval de Belo Horizonte a Praça da Liberdade teria espaço para momentos de descanso, recuperação e convívio? Essa é a proposta do Atrium da Liberdade, iniciativa que integra o programa Carnaval da Liberdade. Quem imaginou que em pleno carnaval de Belo Horizonte a Praça da Liberdade teria espaço para momentos de descanso, recuperação e convívio? Essa é a proposta do Atrium da Liberdade, iniciativa que integra o programa Carnaval da Liberdade.

Chef Afonso está no "Cozinha show", que terá pratos distribuídos aos foliões (foto: Arquivo pessoal) Outro ponto alto é o Cozinha Show, com pratos da culinária mineira preparados ao vivo e distribuídos aos foliões. Entre as opções do menu estão a paella mineira, o feijão-tropeiro, a moqueca mineira e o mexido. Porções gratuitas serão distribuídas hoje, domingo e segunda-feira, às 11h, e na terça-feira, às 11h e às 15h.

Folia para crianças autistas e com síndrome de Down

Para as crianças, o Bloquim Du Bem vai propor diversas ações. Em parceria com o LuGar de Brincar – academia especializada em atendimento a crianças autistas, com síndrome de Down, paralisia cerebral, hidrocefalia e neurotípicas –, o Atrium propõe um espaço de inclusão e acolhimento para que os pequenos possam curtir o carnaval.

Redes, pufes, cangas e água fresca estarão à disposição do público. Desfiles de pets fantasiados, carros de bebê alegóricos, idosos, drag queens e muitas outras atividades também estão na programação.





O Atrium da Liberdade terá oficinas, curso e espetáculos com a participação majoritária dos artistas negros dos blocos afro de BH. Outra contribuição da arte negra será a vivência coletiva do Mestre Jackson Nunes, que fará demonstração sobre o início da festividade no Brasil, marcada pela contribuição de matriz africana.

Ele é considerado um dos precursores do samba-reggae e responsável pela criação, evolução e conservação dos ritmos do Olodum, Muzenza, Araketu e Ilê Aiyê, bem como da batida afro-baiana, conhecida como axé music. Informações e programação completa em @circuitoliberdade.