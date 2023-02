Fabrício Carpinejar participa de evento que celebra todas as formas de amor

Poesia de Fabrício Carpinejar vira inspiração para os românticos mineiros (foto: Diego Lopes/DIVULGAÇÃO)

A poesia de Fabrício Carpinejar será homenageada em um evento especial nesta quarta-feira (15/2) para festejar o amor, inspirado no Dia de São Valentim, celebrado em alguns países em 14 de fevereiro. Com o tema “Jantares para todas as formas de amor”, o restaurante O Italiano (Rua São Vicente, 155 – Olhos D’Água) receberá, a partir das 18h, casais em noite temática para degustar um menu especial. Além disso, as pessoas receberão um guardanapo exclusivo e um livro autografado pelo poeta (“Amor à moda antiga” ou “Liberdade na vida é ter um amor para se prender”). Carpinejar tem 50 livros publicados, 770 mil exemplares vendidos e mais de duas dezenas de prêmios literários, entre eles dois Jabutis. Suas obras transitam entre poesia, crônica, memória, infantojuvenil e reportagem.