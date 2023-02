Lama e até cobra: críticas à estrutura do Rep Festival, no Rio, viralizam

Público reclamou de lama, poças d'água, falta de organização e até cobra apareceu na pista (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O público do primeiro dia do Rep Festival, no Rio de Janeiro, nesse sábado (11/2), não ficou feliz com a estrutura do show. Com expectativa de receber cerca de 60 mil pessoas por dia, o evento é o maior festival de rap do Brasil e duraria os dois dias do fiM de semana. Mas, quem foi no sábado, não gostou da experiência.

O evento está entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã de hoje e a indignação dos usuários é antiga. Tudo começou com a troca repentina de local. Inicialmente, o show estava marcado para acontecer na Barra da Tijuca e mudou para o bairro Guaratiba, que sofreu com uma chuva forte.

“Nunca fui tão humilhado na minha vida, gostaria que esse dia não tivesse acontecido. Rep Festival veio com a promessa do maior festival da história do Rap, e entregou a maior piada da história, chega ser cômico porque os palhaços somos nós que pagamos absurdamente caro no ingresso”, desabafou um.

Em registros nas redes sociais, é possível ver lama e grandes poças d’água. Em outro vídeo, uma pessoa conseguiu flagrar uma cobra no meio da pista. Até quem não foi no show se assustou com a situação. Veja:

“Ontem fui jantar em uma hamburgueria que ficava perto do desembarque do ônibus do Rep Festival, entravam várias pessoas cheias de barro, molhadas e transtornadas, pessoal chorando”.

E não foi só o público que ficou revoltado com a situação. Em outros registros, é possível ver a área dos camarins dos artistas que iriam se apresentar no evento tomada pela água. Alguns cantores se manifestaram durante o show e criticaram a organização do festival.

A página oficial do evento trancou os comentários, mas emitiu uma nota oficial informando o cancelamento do segundo dia de show.

“A produção do REP Festival informa que devido aos danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos dois dias, o segundo dia do festival será cancelado. A decisão da organização se dá pensando na segurança e mobilidade do público, dos artistas e da equipe técnica e operacional. O público que comprou o ingresso para o segundo dia de festival será devidamente ressarcido. O contato deverá ser feito pela ticketeira oficial: a plataforma Ingresse”