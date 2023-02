Orquestra Sesiminas abre temporada com "O garoto, de Chaplin"

Com regerência do maestro Felipe Magalhães, Orquestra Sesiminas apresenta o cine-concerto "O garoto, de Chaplin" (foto: Rafael Motta/Divulgação)



A Orquestra Sesiminas, regida pelo maestro Felipe Magalhães, abre a temporada 2023 com o cine-concerto "O garoto, de Chaplin", dentro da nova série "Promenade", neste domingo, às 11h, no Teatro Centro Cultural Sesiminas. O maestro ressalta que o ano chega com novidades.









Felipe ressalta que a escolha do nome tem também a ver com a proposta da série, que é mais voltado para a família, para que os pais possam levar seus filhos, a família toda e passear no teatro. “'Promenade’ que, em francês, significa caminhada, passeio e que tem essa ideia de concertos mais leves que misturam a música com outro tipo de arte”, explica.





“O garoto”, de Charlie Chaplin (1889-1977) é um filme mudo, feito em 1921, considerado uma obra prima. Felipe explica que a película será mostrada de outra maneira. “Em vez de tocarmos a trilha sonora original, que é do próprio Chaplin e muito bonita por sinal, a gente quis faz um pouco diferente. Vamos tocar peças de diferentes compositores. Durante o filme, vamos tocando as peças que adaptamos. Ou seja, fizemos adaptações nelas, de maneira que fiquem casando com as cenas. É fosse uma recriação da trilha sonora do filme. Tocamos ao vivo, durante a exibição. São peças de compositores nacionais e internacionais.”

CANTORES LÍRICOS

Segundo o maestro, o próximo espetáculo da série “Promenade” será realizado em 4 de junho. “Vamos apresentar ‘Passeio pela ópera’. É um espetáculo que até já apresentamos, porém à noite e agora vamos apresentar no domingo de manhã’. São árias de óperas de diferentes compositores, com a participação dos cantores líricos: Fabíola Protzner (soprano), Camila Corrêa (soprano ligeiro), Pedro Viana (barítono) e Rogério Francisco (tenor).”





Outra série que estreia este ano é a “Música no museu”. “São quatro concertos ao longo do ano que serão apresentados às quintas-feiras, às 19h, pegando o final do expediente e início da noite e acontecem no Museu de Artes e Ofício. Essa série é interessante porque a orquestra se coloca no saguão do museu e a plateia fica em torno dela. É uma experiência intimista, são concertos para um público mais reduzido. É uma bela experiência ver a orquestra mais de perto, com outras perspectivas.”





Já a série “Concertos didáticos”, marca da Orquestra Sesiminas, segue na programação de 2023. “Durante toda a apresentação, vamos comentando, explicando para plateia como funciona a orquestra, quais são as funções do maestro, como funcionam os instrumentos e quais são as características de cada um. Vamos apresentar quatro concertos didáticos ao longo do ano, que acontecerão sempre às terças-feiras, às 14h, no Teatro Centro Cultural Sesiminas. Vamos fazer também parcerias com escolas para que levem estudantes, mas também será aberto ao grande público.”

BRASIL E ARGENTINA

Felipe explica que as séries "Música no museu" e "Concertos didáticos" serão gratuitas, enquanto que “Promenade” e “Artes e cordas” serão pagas. “A ‘Artes e cordas’ começará em 9 de março, no Teatro Centro Cultural Sesiminas, com o concerto ‘Brasil e Argentina’, no qual vamos tocar peças de compositores brasileiros e argentinos.”





Felipe explica que com o tema “Para todos os momentos”, cada série de concertos é voltada para um público diferente, com horários distintos e repertório plural. Segundo o maestro, a ideia é mostrar que assistir ao espetáculo de uma orquestra não é só para momentos únicos, como uma noite formal no teatro. Pelo contrário, o concerto pode ser um bom motivo para reunir a família, com as crianças, em uma manhã de domingo; para um encontro a dois, embalado pela trilha romântica; ou até mesmo para ampliar conhecimentos sobre música de todos os gêneros.





ORQUESTRA SESIMINAS /SÉRIE “PROMENADE”

• Estreia neste domingo (12/2), às 11h, no Teatro Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia), com o cine-concerto “O garoto, de Chaplin”, com trilha sonora apresentada pela orquestra.

• Ingresos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

• Informações: (31) 3241-7181