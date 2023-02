Horóscopo do dia (11/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio em Aquário

Mercúrio entra no signo de Aquário. Nossa mente passa a ter um colorido mais original, disruptivo, revolucionário, inovador, frio e racional. Devemos pensar de forma alternativa, progressista e inovadora. As comunicações em massa e online ficam muito enfatizadas. A conexão com o mundo material pede genialidade e um olhar alternativo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente tende agora a se voltar para questões coletivas e universais. Há um forte estímulo para a troca de informações em grande escala e estar antenado com os acontecimentos, mas saiba fazê-lo com senso crítico. Ideias inovadoras e poderosos insights tendem a ocorrer neste período, trazendo inovações mentais e também ao plano de funcionamento da vida material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente tende agora a se focar na carreira, estruturação, autoridade e visibilidade profissional. Busque divulgar seus talentos ao mundo de forma inovadora. Grande potencial de comunicação e marketing para atingir públicos maiores. Tenha flexibilidade e pondere opções em sua vida profissional. Comunicação profissional em alta, mas de forma inovadora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra no genial e inovador signo de Aquário. Este período lhe faz pensar grande e de forma alternativa. Busque revolucionar sua fé, crenças e visões de mundo através de raciocínios abertos e progressistas. Fé racionalizada em alta. Este período lhe permite buscar novas possibilidades de vida com mais audácia e otimismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta agora para questões emocionais e profundas. Momento propício para clarear e sanear complexos emocionais, emoções tóxicas e aquilo que lhe faz mal. Também nas questões de bens partilhados, afetividade, sexualidade, morte e renascimento, busque entendimento racional antes de reatividade. Bom momento para se dedicar à terapia e movimentos que lhe facilitem transmutar emoções.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta agora para o amor romântico, parcerias e vida social. Mas tudo isso lhe requer um olhar mais objetivo, racional e frio. Busque estar aberto ao diálogo, mas principalmente se permita a posição de escutar o outro e suas ideias alternativas. Busca por decisões que envolvam outras pessoas, ponderação e comunicação justa.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, entra no genial e inovador signo de Aquário. Toda esta qualidade deve ser aplicada agora em sua vida prática: rotinas, tarefas, hábitos, trabalho e saúde. Busque pensar de formas alternativas e inovadoras para melhorar a qualidade de sua vida material. Comunicação com colegas de trabalho e prestadores de serviço em alta. Comunique o que há de melhor a oferecer em termos de serviços e força de trabalho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente passa agora a ficar mais autocentrada e focada na expressão criativa de si mesmo. Busque comunicar seu lado mais inovador, expressando a si mesmo através de hobbies, esportes, artes, romances, na relação com os filhos e em tudo aquilo que lhe torne um ser único. Mente cheia de insights e fielmente conectada à própria essência.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta agora para dentro, para seu campo emocional e pessoal. Bom momento para se ter maior entendimento em relação às próprias emoções, mas com objetividade e racionalidade. Diálogos familiares podem ser relevantes. A mente pode estar agora bem nostálgica, lhe pedindo conexão com raízes e com questões relevantes ao subjetivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente estará muito ativa neste período. Seu campo mental é estimulado por ideias inovadoras e progressistas. Esteja aberto ao diálogo e para se relacionar com aqueles à sua volta. Excelente período para inovar nos estudos. Necessidade de diálogo com irmãos, parentes, vizinhos e/ou conhecidos. Comunique suas visões e esteja aberto a escutar e falr.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta muito agora ao campo material, prático e financeiro. Busque soluções realistas, mas também inovadoras, para toda questão prática. Estudar melhor sobre investimentos e finanças pode ser benéfico. Busque também aprimorar seus talentos e possibilidades de ganhos. Divulgue seus talentos e valores com mais qualidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz bem mais flexível, curioso e mental. Busque escutar melhor a si mesmo e suas necessidades. Terá maior ímpeto de verbalizar suas visões de mundo, seu lado alternativo e inovador. Esteja aberto para repensar a si mesmo, sua expressão e imagem pessoal. Momento para explorar e reinventar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta agora para questões mais subconscientes, psíquicas, energéticas e/ou espirituais. Busque se dar mais tempo para meditar e aclamar a mente, se desconectando do barulho do mundo quando necessário. Excelente para sondar questões psicológicas relevantes e ter poderosos insights quanto ao estado energético e sutil das situações.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com