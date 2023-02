Mulheres 'bombam' no Grammy 2023, que será entregue neste domingo (5/2)

Beyoncé em foto de divulgação do álbum "Renaissance", que lhe rendeu nove nomeações ao Grammy 2023 (foto: Beyoncé Tour/divulgação)

Beyoncé, que anunciou nova turnê mundial para divulgar o álbum “Renaissance”, lidera as indicações ao Grammy Awards, cuja 65ª edição será realizada neste domingo (5/2), em Los Angeles (EUA). Ela tem nove nomeações. Em seguida vem o rapper Kendrick Lamar, com oito. Adele e Brandi Carlile têm sete cada. Anitta, por sua vez, representa o Brasil na categoria Revelação do ano.