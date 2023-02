'O cinema de Tim Burton': mostra em BH oferece experiência interativa

A pequena Emanuelle Beatriz, de 8 anos, realizou pintura facial após assistir o filme 'O Estranho Mundo de Jack' ao lado da mãe Jéssica Lucas Veloso, 30 (foto: Jair Amaral E.M/D.A Press)

Um mergulho na fantasia – temperada com aspectos excêntricos ou sombrios – que abarca uma explosão de cores. Assim podem ser definidas as obras cinematográficas com a assinatura do americano Tim Burton, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, dentro de uma programação que vai até 4 de março. Neste sábado (4/2) foi exibido o clássico ‘O Estranho Mundo de Jack’, de 1993. Na sequência, a experiência pôde ser ampliada com pinturas faciais seguindo a temática do filme ou de outras obras do cineasta contemporâneo. Um mergulho na fantasia – temperada com aspectos excêntricos ou sombrios – que abarca uma explosão de cores. Assim podem ser definidas as obras cinematográficas com a assinatura do americano Tim Burton, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, dentro de uma programação que vai até 4 de março. Neste sábado (4/2) foi exibido o clássico ‘O Estranho Mundo de Jack’, de 1993. Na sequência, a experiência pôde ser ampliada com pinturas faciais seguindo a temática do filme ou de outras obras do cineasta contemporâneo.

Para a analista de sistemas Jéssica Lucas Veloso, de 30 anos, a programação cultural foi uma perfeita oportunidade para inserir a pequena Emanuelle Beatriz, de 8, no universo de cores vibrantes do cineasta. “Fomos lá para assistir ‘O Estranho Mundo de Jack’. Depois do filme, a levei para fazer a maquiagem com o tema da personagem Sally. Ela, inclusive, adora cantar as músicas do filme”, conta Jéssica, em conversa com a reportagem, destacando que as obras dirigidas pelo cineasta sempre estiveram no radar da família.

“Aqui em casa já tenho o hábito de assistir filmes do Tim Burton. Minha filha também gosta muito de A Noiva-Cadáver e Os Fantasmas se Divertem, que, embora tenha um tom um pouco macabro, é bastante lúdico e as crianças acabam gostando”, reflete.

Intitulada ‘O Cinema de Tim Burton’, a mostra em homenagem ao também roteirista, escritor e animador conta com 42 filmes. Destes, 23 são dirigidos por Tim. Há ainda 18 longas-metragens que são referências na carreira do cineasta.

Neste domingo (5/2) será exibido ‘O Cérebro que Não Queria Morrer’ (1962), dirigido por Joseph Green. O filme conta a história de um jovem cirurgião, Dr. Bill Cortner, que faz experiências secretas em seu laboratório numa casa de campo, com o objetivo de conseguir sucesso no transplante de membros humanos, utilizando um soro especialmente desenvolvido para evitar a rejeição.









O evento também contou com uma ação de cosplay com os personagens dos filmes dirigidos ou produzidos por Tim Burton. Outra atividade como essa acontece em 4 de março, último dia da mostra. Os visitantes também poderão conferir ‘Marte Ataca!’, de Tim Burton, que estreou em 1996. No filme, os Marcianos invadem a Terra, matando e destruindo tudo pelo caminho por acharem divertido e desejarem transformar o planeta em um “parque de diversões”.





De modo geral, a atração resgata para exibição desde o premiado curta Vincent (1982) até ao remake de Dumbo (2019). Nesse intervalo, há filmes estrelados, por exemplo, pelo ator Johnny Depp, além de seis longas com a participação da consagrada atriz britânica Helena Bonham Carter.