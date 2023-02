Aline Calixto faz esquenta para o carnaval neste sábado

A festa vai contar com a abertura do bloco Garotas Solteiras e da DJ Palomita e tem ingressos à venda no 2º lote por R$ 25, na plataforma Go Free. O Bloco da Calixto sai no sábado (18/2), com concentração às 13h na Avenida Getúlio Vargas, 792 (em frente à Sorveteria São Domingos). Neste ano, vai contar com duas participações especiais: as cantoras Michelle Andreazzi (Então, Brilha!) e Vi Coelho (Havayanas Usadas). Considerado um dos mais importantes do carnaval de rua de BH, o Bloco da Calixto agrega foliões de todas as faixas etárias, gêneros e orientações, trazendo sempre a marca da diversidade.