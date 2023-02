Horóscopo do dia (05/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Energia criativa

A quadratura de Vênus em Peixes com Marte em Gêmeos nos estimula em nossa energia criativa. Há forte energia de atração, mesmo quando haja grandes diferenças. Estamos ligados a valores mais emocionais, sensíveis e espirituais, todavia agindo de forma mais racional, crítica, com humor e realismo. Conflitos de interesses e valores podem ter de ser resolvidos, mas no geral há um tom flexível facilitando o processo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto desafiador com Vênus. Você está focado em sua vida no tempo presente e de forma racional. Todavia, há valores mais emocionais e espirituais sendo mobilizados também. Busque agir e estar presente, mas não abra mão da sensibilidade. Padrões emocionais subconscientes devem ser filtrados pela razão, muito em especial no que diz respeito à vida romântica e financeira. Busque a criatividade da união das polaridades.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz aspecto desafiador a Marte. Há um grande foco em trazer beleza, amor, harmonia ao coletivo. Todavia, você é desafiado a se pautar de maneira assertiva em seus valores pessoais também. Busque a união criativa do agradar e atrair o público, mas se pautando naquilo que é valoroso para si mesmo. Equilíbrio entre doar e acumular.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe desafiado a ser único, independente e assertivo. Todavia, o dia de hoje lhe pede que também haja cooperação, harmonia e acordos, em especial no campo do trabalho, carreira e uso da autoridade. Busque o balanço criativo destas energias. Seja você mesmo, mas também saiba fazer as concessões que sejam justas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz energias criativas que lhe pedem expansão, uma visão mais ampla e entrega. Há um amor pela fé, leis e visões de mundo. Todavia, há também uma forte força de questionamento intuitivo de tudo isso, lhe pedindo que saiba transcender sua visão para algo mais amplo. Suavização das energias do ego, mas sem perder sua individualidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe estimula a ter mais proatividade e iniciativa no campo social e coletivo. Todavia, também há um estímulo de união afetiva profunda. Busque estar com pessoas, se unir a elas fraternalmente, mas sem abrir mão de si mesmo. Vivências afetivas e/ou sexuais podem conter um tanto mais de ação irreverente e inovadora, mas sempre com equilíbrio.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está muito ativo e independente no terreno do trabalho, carreira, autoridade e projeção. Todavia, há também um igualmente forte estímulo para o relacionamento, cooperação e harmonia. Busque a cooperação das pessoas, em especial as que podem agregar em sua carreira, mas sem perder a individualidade. Deve equilibrar trabalho e relacionamento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz aspecto desafiador a Marte. Você está focado em criar uma vida material harmônica em seus processos e formas. Todavia, há também um forte estímulo de se aventurar, buscar expansão e novidades. Deverá buscar equilíbrio entre estas duas forças, unido-as de forma criativa. Busque também ampliar seus horizontes quanto a relações de trabalho, remuneração e serviços.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto desafiador com Vênus. Você está intenso na sua capacidade de transformar, lutar e se conectar com emoções profundas e aguerridas. Todavia, há também um forte estímulo para expressar o lado belo, harmônico, sensível e cooperativo. Deve buscar o equilíbrio criativo destas facetas. Sua forte energia sexual deve ser balanceada com um pouco mais de romantismo e reciprocidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede equilíbrio entre vida social e pessoal. Está valorizando o lar, família, introspecção e subjetividade. Todavia, também é chamado a engajar em atividades sociais e tomar iniciativa junto dos outros. Busque um equilíbrio criativo. O outro pode lhe mostrar o que está estagnado em valores antigos em sua vida. Também pode contribuir para apaziguar mais o lado mais intempestivo do outro, tudo dentro de um senso de equilíbrio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz energias criativas, muito em especial no campo mental e prático. Está cheio de energia para trabalhar, comandar e fazer, mas deve conciliar isso com uma fala mais cooperativa e harmoniosa. As teorias podem lhe parecer belas, mas precisa de ação prática para validá-las. Trabalhe intensamente, mas sem perder a atitude de harmonia.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você é estimulado agora para expandir seus valores pessoais de forma criativa e sendo você mesmo. Sua ação tende a ser audaciosa, mas deve levar em conta também um senso de realidade. Está mais aberto para se divertir, mas atenção aos gastos. Está estimulado a assumir sua vida financeira e seus valores pessoais com criatividade, coragem, alegria e força de vontade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimula no amor próprio e valorização de si mesmo. Todavia, há também um forte estímulo que lhe leva a agir em prol da vida familiar e de pessoas próximas. Busque doar o que for justo de si mesmo, sem se perder n o processo. Energias criativas na vida pessoal. Busque também reconhecer o que é seu e o que é da vida familiar, sabendo diferenciar um e outro.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com