Com Otávio Müller, comédia "Álbum de família" estreia nesta quarta

O filme "Álbum em família", escrito e dirigido por Daniel Belmonte, estreia nesta quarta-feira (1º/2), às 20h, no Canal Brasil. A comédia é estrelada também por Belmonte, Otávio Müller, Cris Larin, George Sauma, Eduardo Speroni, Kelson Succi e Dhara Lopes, além das participações de Renata Sorrah, Tonico Pereira, Lázaro Ramos, Valentina Herszage e Ravel Andrade. O filme foi todo rodado remotamente, durante a pandemia de COVID-19.

Em razão do isolamento social , um grupo de atores e atrizes procurava alternativas para ensaiar a peça teatral "Álbum de família", escrita por Nelson Rodrigues, em 1945, na tentativa de debater a ideia de família tradicional brasileira. Na produção, o diretor do filme participa também do elenco e conduz esses "ensaios" virtuais, até que surge a ideia de eles serem documentados e virarem um filme. A grande brincadeira do longa está na participação dos familiares de cada ator no filme, porque os intérpretes passam a contar com suas famílias para ensaiar as cenas da peça. Em 2021, a obra teve sua primeira exibição na mostra competitiva do 49º Festival de Cinema de Gramado.