Com Esplanada do Mineirão lotada, Backstreet Boys encerra turnê no Brasil

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell no Mineirão (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press)



Com a Esplanada do Mineirão lotada, o Backstreet Boys encerrou a sua turnê brasileira em Belo Horizonte, no último domingo (29/1). Antes de BH, o grupo estadunidense, que celebra 30 anos de carreira, passou por Curitiba e São Paulo com a "DNA world tour 2023".

Fãs lotaram a Esplanada da Mineirão no encerramento da turnê 'DNA world tour 2023' no Brasil (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Assim que a banda lançou o seu 10º álbum de estúdio, “DNA” (2019), indicado ao Grammy, o BSB iniciou a “The DNA world tour”, a maior turnê de arena do grupo em 18 anos.

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell chegaram a desembarcar no Brasil em 2020, mas só puderam cantar no Rio de Janeiro por causa da eclosão da pandemia de COVID.

No domingo passado, os fãs do BSB puderam ouvir, além das faixas do álbum “DNA”, os hits da banda nos últimos 30 anos. Quem passou pela Esplanada reviveu a nostalgia das décadas de 1990 e 2000.