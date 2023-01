Malu Mader põe versatilidade à prova em "Mila no multiverso"

Em "Mila no multiverso", disponível no Disney+, Malu Mader vive Elis, mãe de Mila (Laura Luz) (foto: Disney+/divulgação)

Malu Mader já foi estudante romântica e reprimida ("Anos dourados", 1986), motoqueira ("Fera radical", 1988), modelo ("Top model", 1990) e policial culpada "(A justiceira", 1997), só para lembrar alguns de seus papéis mais marcantes na Globo. Fora da emissora desde abril de 2018, a atriz agora põe sua versatilidade à prova ao participar da primeira série de ficção científica de sua carreira.



"Muitas coisas eram novidade, me senti como se estivesse começando. Contei muito com a ajuda do elenco mais jovem, eles estavam mais inteirados em perceber a multiplicidade de universos. Perguntava direto o que eu era em cada cenário", conta, rindo.

A pandemia bateu fundo em Malu, que diz ter ficado com a sensação de que "não entendia mais o mundo" e queria uma mudança profunda. Ela acredita que a série reflete sobre isso.

"Não à toa tem muitas pessoas pensando em ir para outros universos, acho que realmente estamos querendo, de alguma forma, progredir rápido para chegar aonde já deveríamos ter chegado."