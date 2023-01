Ucrânia será a estrela do Festival de Berlim

O ator Sean Penn se reuniu com Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia, em Kiev (foto: Ukrainian Presidential Press/reprodução)

O ator e diretor americano Sean Penn apresentará o documentário que filmou em Kiev com a participação do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, no Festival Internacional de Cinema de Berlim, anunciaram ontem os organizadores do evento. A 73ª Berlinale ocorrerá de 16 a 26 de fevereiro.









“Superpower”, o documentário de Sean Penn codirigido por Aaron Kaufman, “é a crônica de um projeto de filme que a realidade obrigou a transformar em algo menos controlável, porém mais significativo”, destacou a organização da Berlinale.





Sean Penn estava em Kiev para gravar documentário, no final de fevereiro de 2022, quando a invasão russa começou. O ator e diretor foi fotografado enquanto participava de conferência de imprensa do governo ucraniano e se reuniu com Zelensky.





Em 2015, Penn causou polêmica ao conduzir entrevista, ao lado da atriz Kate del Castillo, com o traficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, que estava foragido. Em 2018, o ator foi à Turquia fazer documentário sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi.





“Superpower” estreará em sessão especial da Berlinale e não participará da competição. O festival será aberto por “She came to me”, comédia romântica protagonizada por Peter Dinklage, astro de “Game of thrones”, Marisa Tomei e Anne Hathaway, vencedoras do Oscar.





O alemão Christian Petzold vai levar “Afire” ao festival. O cineasta ganhou o prêmio da crítica na Berlinale por “Undine” e o Urso de Prata por “Barbara”, em 2012.





O consagrado diretor francês Philippe Garrel estreará “O arado” na competição.



"Propriedade", filme do pernambucano Daniel Bandeira, será exibido na mostra "Panorama" (foto: Símio Filmes/reprodução)



Brasil fora da competição

Filmes brasileiros não disputarão prêmios, mas o cinema nacional terá representantes em mostras paralelas. “Propriedade”, suspense de Daniel Bandeira com Malu Galli, fará parte da “Panorama”. “O estranho”, de Flora Dias e Juruna Mallon, estreará mundialmente no festival alemão.





“As miçangas”, de Emanuel Lavor e Rafaela Camelo, foi selecionado para a “Berlinale shorts”. E o curta “A árvore”, de Ana Vaz, está previsto para a “Forum expanded”.





“Suzume”, do japonês Makoto Shinkai, é o primeiro anime exibido na Berlinale desde que “A viagem de Chihiro”, também do país asiático, deu o Urso de Ouro ao cineasta Hayao Miyazaki, em 2001.

O anime 'Suzume', do japonês Makoto Shinkai, está na competição pelo Urso de Ouro (foto: Reprodução)

Mostra competitiva

• “20.000 species of bees”, de Estibaliz Urresola Solaguren

• “The shadowless tower”, de Zhang Lu

• “Till the end of the night”, de Christoph Hochhausler

• “BlackBerry”, de Matt Johnson

• “Disco boy”, de Giacomo Abbruzzese

• “O arado”, de Philippe Garrel

• “Ingeborg Bachmann – Journey into the desert”, de Margarethe von Trotta

• “Someday we’ll tell each other everything”, de Emily Atef

• “Limbo”, de Ivan Sen

• “Bad living”, de Joao Canijo

• “Manodrome”, de John Trengove

• “Music”, de Angela Schanelec

• “Past lives”, de Celine Song

• “Afire”, de Christian Petzold

• “On the adamant”, de Nicolas Philibert

• “The survival of kindness”, de Rolf de Heer

• “Suzume”, de Makoto Shinkai

• “Totem”, de Lila Ayles