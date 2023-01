Museu de Artes e Ofícios oferece programa gratuito para as crianças

Crianças observam representação que mostra o trabalho do barqueiro, com sua canoa, no Museu de Artes e Ofícios (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)





A programação especial de férias do Sesi Museu de Artes e Ofícios (Sesi-MAO), que fica na Praça da Estação, no Centro de BH, pretende estimular a criançada a conhecer melhor o universo do trabalho no Brasil, por meio de visitas guiadas e atividades lúdicas. O projeto Trem de Férias #Partiufloresta começa nesta terça-feira (24/1) e vai até o próximo sábado (28/1).





Amanhã (24/1), das 9h30 às 11h30, haverá oficinas e visita guiada ao impressionante acervo do MAO voltado para o trabalho. Das 13h às 16h, uma ruazinha asfaltada, dentro do próprio museu, recebe o público. Na Rua das Brincadeiras, arte-educadores resgatam diversões infantis dos tempos em que não havia celular, como queimada, amarelinha e rouba-bandeira. Informações: (31) 3248-8628.