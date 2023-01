'Som Brasil' relembra a despedida de Milton Nascimento no Mineirão

Milton Nascimento no encerramento da turnê "A última sessão de música", em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 13/11/2022)





O último show de Milton Nascimento – realizado no Mineirão, em BH, em novembro de 2022 – será exibido no programa “Som Brasil”, que a TV Globo exibe nesta quarta-feira (18/1), às 23h20, depois do “BBB23”.









O espetáculo, um dos mais emocionantes realizados no Mineirão, relembrou o surgimento do movimento Clube da Esquina em BH, com participação de músicos que fizeram história ao lado de Milton: Wagner Tiso, Lô Borges, Toninho Horta, Beto Guedes e Nelson Angelo, entre outros.

Fãs ovacionaram Milton Nascimento no show realizado no Mineirão, em novembro de 2022 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Também subiram ao palco o skank Samuel Rosa e o jovem cantor Zé Ibarra, que dividiu os microfones com Bituca na turnê “A última sessão de música”. A noite reuniu 60 mil pessoas, foi dedicada a Gal Costa, que falecera poucos dias antes, teve homenagem do cantor a Fernando Brant. Ao microfone, Milton Nascimento defendeu a democracia.









“Esta é uma despedida que não é feita só de lágrimas, ou pelo menos não apenas de lágrimas de tristeza, mas de gratidão pela construção e edificação dessa obra extraordinária”, afirma Pedro Bial no programa.

“Não é todo dia que temos o privilégio de poder sacralizar, festejar, consagrar toda uma obra numa turnê, e, nesse caso, numa noite, no estádio do Mineirão, que ele expressou e imortalizou”, completa o apresentador.