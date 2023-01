Casa Fiat lembra os 50 anos da morte de Tarsila do Amaral

O figurino usado por Tarsila do Amaral em sua pintura e em jantar para Santos Dumont foi criado por Jean Patou (foto: Estúdio Cerri/divulgação)





A exposição “EntrePanos: rupturas do moderno e contemporâneo”, em cartaz na Casa Fiat, vai lembrar os 50 anos da morte da pintora Tarsila do Amaral nesta terça-feira (17/1), exibindo o figurino com o qual ela surge no quadro “Autorretrato ou Le manteau rouge” (1923).

Tarsila usou o figurino criado para ela pelo estilista Jean Patou em um jantar, em Paris, em homenagem a Santos Dumont. Conta a lenda que a pintora teria chegado atrasada ao evento, mas seu manteau logo ofuscou o deslize.

Tarsila no quadro 'Autorretrato' (foto: REPRODUÇÃO) Analistas associam o figurino vermelho ao arrojo da brasileira, mulher à frente de seu tempo naqueles anos 1920 em que os homens dominavam a cena cultural e o mundo.





A exposição “EntrePanos: rupturas do moderno e contemporâneo” ficará em cartaz até 12 de fevereiro. Ela pode ser conferida às terças-feiras, das 10h às 21h; de quartas a sextas, das 10h às 19h; e aos sábados e domingos, das 10h às 18h. A Casa Fiat fica na Praça da Liberdade, 10, Funcionários.

A autora do quadro “Abaporu”, obra-prima da arte brasileira, será homenageada também pela Rede Minas. O especial se estende por dois programas: “Brasil das Gerais”, às 13h, e “Agenda”, às 19h desta terça-feira (17/1).