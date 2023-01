Hackers russos invadem leilão de obras de Banksy em prol do povo ucraniano

Cada serigrafia de Banksy, cuja venda será destinada aos ucranianos, é avaliada em US$ 6,1 mil (foto: Reprodução) "Fiz 50 serigrafias e todos os lucros irão para nossos amigos na Ucrânia" Banksy, artista plástico





Venda de serigrafias do artista britânico arrecada recursos para a população ucraniana. Houve 3,5 mil ataques, mas os nomes dos 50 compradores serão divulgados em breve Venda de serigrafias do artista britânico arrecada recursos para a população ucraniana. Houve 3,5 mil ataques, mas os nomes dos 50 compradores serão divulgados em breve









Anunciado pela Legacy of War Foundation, o leilão oferece 50 exemplares de uma serigrafia do artista britânico, avaliados em 5 mil libras esterlinas cada (cerca de 5,5 mil euros ou US$ 6,1 mil).



Na obra, um rato branco rasga com as patas o papelão onde se lê a palavra “Frágil”, em inglês. Nenhum comprador poderá adquirir mais de um exemplar, numerado e com certificado de autenticidade.





Foram recebidas mais de um milhão de inscrições para participar do leilão, mas o portal teve que enfrentar 3,5 mil ataques de IP (endereços dos dispositivos na internet) russos, informou a associação, acrescentando que comunicará rapidamente os nomes dos compradores selecionados.





“Fiz 50 serigrafias e todos os lucros irão para nossos amigos na Ucrânia”, indicou Banksy, o prestigiado artista de rua cuja verdadeira identidade é desconhecida, no Instagram.

Os recursos arrecadados devem ser usados para comprar ambulâncias, geradores de eletricidade, sistemas de aquecimento e lâmpadas movidas a energia solar para aliviar os apagões causados pelos bombardeios russos no auge do inverno.





O dinheiro também ajudará mulheres e membros da comunidade LGBTQ na Ucrânia.

Grafite de Banksy em prédio nos arredores de Kiev bombardeado pelos russos (foto: Genya Savilov/AFP)

Símbolo da crueldade

Em meados de novembro, Banksy postou em sua conta no Instagram fotos de uma obra pintada em prédio bombardeado em Borodianka, subúrbio de Kiev que se tornou símbolo das atrocidades russas.





Foi uma forma de confirmar que ele era mesmo o autor. Vários trabalhos com estênceis, no estilo de Banksy, surgiram em Kiev e arredores no início daquele mês.





Em dezembro, a polícia ucraniana frustrou a tentativa de roubo de uma obra atribuída ao famoso artista em um muro nos arredores de Kiev.

Doações de Tom Hanks e Catherine Deneuve



Na França, máquina de escrever do ator Tom Hanks e nécessaire de Catherine Deneuve estão entre os itens leiloados em Paris para arrecadar fundos para Ucrânia.





Cerca de 250 mil euros foram arrecadados, informou a fundação da primeira-dama ucraniana Olena Zelenska.





Organizado pelo cineasta Michel Hazanavicius, o leilão incluiu cartazes autografados por Natalie Portman, um relógio do ator Jean Dujardin e o capacete de um dos integrantes da dupla francesa Daft Punk.

O ator Tom Hanks doou sua máquina de escrever para leilão em prol da Ucrânia (foto: Cindy Ord/Getty/AFP)





Cinquenta objetos foram vendidos, inclusive o César – considerado o Oscar francês – que Hazanavicius ganhou pelo longa-metragem “O artista”, em 2012.





Metade dos 250 mil euros (cerca de US$ 280 mil) foram destinados à United 24, plataforma de recebimento de doações criada pelo presidente ucraniano Volodimir Zelensky, e a outra metade à fundação coordenada por Olena.





A primeira-dama organizou a venda depois da destruição parcial de um hospital bombardeado pela Rússia em Izium, no Leste da Ucrânia.