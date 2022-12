Mineira Keilla Júnia vence o reality show 'The Voice Brasil'

Keilla Júnia venceu nesta quinta-feira (29/12) o reality show 'The Voice Brasil 2022' (foto: Ellen Soares/gshow)

O reality show "The Voice Brasil", transmitido pela TV Globo, teve sua grande final nesta quinta-feira (29/12). A vitória foi da mineira Keilla Júnia, 18 anos, que nasceu em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela concorreu com os cantores Bell Lins, Juceir Jr. e Mila Santana.





O público foi responsável pela votação. A campeã deste ano receberá a premiação de R$ 500 mil e vai firmar um contrato com a "Universal Music". Keilla tinha como técnico o cantor sertanejo Michel Teló, que já orientou seis outros vencedores do programa.A mineira, que se classificou para a grande final cantando "I have nothing", da americana Whitney Houston, iniciou sua carreira em eventos quando tinha apenas 13 anos.

Bell Lins (time Iza), Juceir Jr. (time Lulu) e Mila Santana (time Gaby Amarantos) foram os outros participantes da grande final. Os finalistas cantaram duas vezes cada.

Apresentações dos técnicos

Lulu Santos foi o primeiro dos técnicos a se apresentar no palco do "The Voice Brasil", com a música "Minha Vida". Já Gaby Amarantos mostrou uma nova versão para "Reconvexo", sucesso de Caetano Veloso.

Depois, foi a vez de Iza, que cantou sua música nova, "Mó Paz", no palco do programa. Por fim, Michel Teló, que fez uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos.

A coisa mais linda! Nossa flor da primeira música, @GabyAmarantos, ARRASOU com uma performance ICÔNICA de "Reconvexo", de @caetanoveloso! %u2728%uD83C%uDFA4 #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/yDyqVIxgVZ %u2014 The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) December 30, 2022