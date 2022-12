Gosta de terror? 'Terrifier 2' tem susto, matança e sangue à vontade

Art The Clown é mudo, cruel e não poupa crianças. Em "Terrifier 2", ele "apronta" durante 135 minutos (foto: Imagem Filmes/divulgação)







Não basta matar: tem que haver requintes de horror, que pode ser banho de ácido no rosto ou de sal grosso, para as feridas arderem ainda mais. Bem-vindo ao mundo de Art The Clown, o vilão sanguinolento, burlesco e mudo de “Terrifier”. “Nascido” como personagem secundário de curtas de baixo orçamento uma década e meia atrás, o palhaço maníaco foi galgando degraus até chegar aos longas.

Halloween fora dos padrões

O primeiro “Terrifier” (2016), bem-recebido no circuito underground, preparou o terreno para o segundo, muito mais ambicioso. A sequência custou US$ 250 mil e fez, até o momento, US$ 12 milhões mundo afora. E foge aos padrões do gênero: tem duas horas e 15 minutos, duração para lá de longa para um filme que, em essência, trata de matança desenfreada na noite de Halloween.

O filme tem início com um prólogo. No necrotério da fictícia Miles County, o legista, todo ensanguentado, liga para o serviço de emergência. As feridas o impedem de falar, e quando Art (David Howard Thornton) o alcança, ele termina o serviço.

O maníaco deixa o local com seu indefectível saco de lixo preto (onde carrega inúmeras ferramentas para matar) e segue para a lavanderia. Tira a roupa e enquanto espera a máquina trabalhar, vê uma garotinha, tal como ele – os dois começam a brincar, enquanto um homem, que estava dormindo no canto, acorda. Na sequência, vemos Art com as roupas limpas indo embora do local – e o homem morto na cadeira.

Um ano depois do massacre do filme anterior, Miles County se prepara para outro Halloween. A estudante Sienna Shaw (Lauren LaVera) é das mais empolgadas. Ela passou os últimos meses preparando sua fantasia de guerreira alada, desenhada pelo próprio pai, que, como saberemos adiante, teve morte trágica. Sienna vive com a mãe Barbara (Sarah Voigt) e o irmão caçula Jonathan (Elliott Fullam).

Muito incomodada pelas predileções do garoto – que quer se fantasiar de Art na festa e adora falar sobre os horrores provocados pelos nazistas –, Sienna sente que algo muito errado está acontecendo. Na véspera do Halloween, ela sonha que está na cafeteria de Art. Ele mata a todos – ela consegue se safar utilizando fogo. Na vida real, incêndio no quarto da garota destrói sua fantasia. E no dia seguinte, justamente o da festa, Art dá início a mais um massacre.

O filme tem subtramas das produções anteriores. A garotinha que acompanha Art e utiliza a mesma fantasia de palhaço foi sua primeira vítima. E a única sobrevivente de Miles County do ano anterior, hoje com o rosto desfigurado, também apronta das suas.

Tortura com trilha synth-pop

“Terrifier 2” se passa nos dias atuais, mas sua estética é, propositalmente, oitentista. Atuação exagerada, diálogos e cortes de filmes B e trilha sonora de synth-pop fazem com que a narrativa seja transportada para outra época.

As matanças são realmente inventivas. Há muita ironia na maneira com que os corpos são cortados – e Art se deleita com cada aspecto, sem a menor pressa de finalizar cada assassinato.

A tortura é tão exagerada – o assassino tem predileção por cortar rostos – que se torna quase obscena. Absurdo em sua construção – muitas vezes os corpos desfigurados ainda têm vida –, “Terrifier 2” vai divertir os fãs do gênero. Mas somente estes. Para quem não pode ver sangue, tamanha escatologia pode embrulhar o estômago.

"TERRIFIER 2"

