'Tubarão, te amo': grupo de balé americano dança hit brasileiro

Eu não sei se o pessoal aqui do Twitter tem noção do nível que chegou o desafio do Tubarão Te Amo no tiktok



Os gringos estão OBCECADOS. Esse vídeo aqui é da página oficial do American Ballet Theatre, com o elenco do Quebra Nozes pic.twitter.com/5CH9zqbNIW %u2014 to the monsters we are the monsters (@micheli_nunes) December 19, 2022

Uma das músicas mais famosas do TikTok no Brasil chegou até uma das maiores companhias de balé do mundo. Nessa segunda-feira (19/12), o elenco de “O Quebra-nozes”, apresentação natalina do American Ballet Theatre, entrou na dança do momento.

Nas imagens, os bailarinos fazem a coreografia do funk brasileiro nos bastidores de uma das apresentações. O elenco está caracterizado de ratos e representam o exército do Rei dos Camundongos.



O grupo de balé publicou o vídeo fazendo a coreografia da úsica que viralizou no TikTok (foto: Reprodução / TikTok)

O American Ballet Theatre, de Nova York, nos Estados Unidos, foi criado em 1937. Desde a década de 1970, o grupo encena “O Quebra-nozes”. A peça, criada na Rússia, em 1892, conta a história da menina Clara e seu boneco, o Quebra-nozes. O soldadinho, que foi um presente de Natal para a garota, acaba quebrando, mas mesmo assim é objeto de amor da menina.

Em um sonho, Clara vê o soldado em carne e osso e acaba entrando em conflito com o Rei dos Camundongos.

É hit

“Tubarão, te amo” viralizou no TikTok e teve, pelo menos, meio milhão de dancinhas na plataforma de vídeos curtos. E o sucesso não para por aí: a música foi ouvida mais de 30 milhões de vezes no Spotify e no Youtube.

O hit foi criada por LK da Escócia, filho do MC Créu. Ele, que já é conhecido no Rio de Janeiro, queria levar sua batida para São Paulo. Foi então que ele se juntou a dois grandes nomes do funk paulista: MC Ryan SP, o Tubarão, e MC Daniel, o Falcão.

A música começa com um trecho de “Tesouro de Pirata”, lançada pelo grupo Tchakabum em 2001, e tem um sample da voz de MC Carol. O hit também tem a voz dos cariocas MC RF e MC Jhenny.