Filmes sobre sexualidade e fama são destaques no Sundace

Documentário "Pretty baby: Brooke Shields" conta a história da atriz que alcancou a fama aos 12 anos, além de refletir sobre a objetificação e mercantilização de mulheres e crianças (foto: DIVULGAÇÃO)



Documentários que abordam a sexualidade e a fama através das histórias de personalidades como a atriz e modelo Brooke Shields e o cantor Little Richard estão entre os destaques do Festival de Cinema de Sundance. Documentários que abordam a sexualidade e a fama através das histórias de personalidades como a atriz e modelo Brooke Shields e o cantor Little Richard estão entre os destaques do Festival de Cinema de Sundance.









A programação desta edição inclui produções de estrelas do cinema como Anne Hathaway, Emilia Clarke, Jason Momoa e Chiwetel Ejiofor. Outro destaque é a volta da atriz britânica Emilia Jones com duas novas produções ao primeiro festival que exibiu "No ritmo do coração", vencedor do Oscar de melhor filme protagonizado por ela.





Do lado dos documentários, Sundance traz "Pretty baby: Brooke Shields", que conta a história da supermodelo e atriz que alcancou a fama aos 12 anos, e reflete sobre a objetificação, sexualização e mercantilização de mulheres e crianças.





"Judy Blume forever" retrata como a obra de ficção para jovens adultos da escritora americana Judy Blume foi atacada por seu conteúdo sexual e linguagem ofensiva na década de 1980, o que a levou a se opor à censura e proibição de livros.

FEMINISMO

Ambas produções "mostram as tendências que temos visto nos últimos anos de trabalho biográfico", que permite aos espectadores "reavaliar a história e vê-la de outra perspectiva", apontou John Nein, chefe da programação de Sundance.





De forma semelhante, "The disappearance of Shere Hite" acompanha a pioneira autora feminista Shere Hite, que foi obrigada a se esconder da opinião pública após críticas severas ao seu livro "The Hite report" (1976) sobre o orgasmo feminino, que se tornou um best-seller e desencadeou os efeitos de uma revolução sexual.





O documentário "Little Richard: I am everything" aborda, por sua vez, as origens do extravagante astro negro do rock 'n' roll, que renunciou a homossexualidade e abraçou o cristianismo antes de falecer.





As produções oferecem "uma oportunidade de se envolver com a história de uma forma muito diferente", através "da vida de uma figura do mundo das artes e da cultura", disse Nein.





HOLLYWOOD

As estrelas de Hollywood voltarão ao festival pessoalmente após dois anos de coletivas de imprensa virtuais. A protagonista de "Game of Thornes", Emilia Clarke, divide a tela com Ejiofor em "The pod generation", uma sátira social de um futuro próximo em que uma empresa inventou um útero destacável, permitindo que casais compartilhassem sua gravidez.





Hathaway e Thomasin McKenzie protagonizam "Eileen", sobre uma jovem secretária que trabalha em uma prisão e faz amizade com um guarda glamouroso com um segredo obscuro.





Jason Momoa, o atual "Aquaman", narra um documentário sobre o oceano profundo e uma misteriosa organização que planeja extrair metais do fundo do mar.





Emilia Jones retorna ao festival com os dramas "Cat Person", uma adaptação da famosa história da revista New Yorker, e "Fairyland", baseado no livro best-seller sobre a crise da aids em San Francisco.





O Festival de Cinema de Sundance acontece entre 19 e 29 de janeiro de 2023.

Outro tópico presente na programação do festival são produções sobre mulheres iranianas. O documentário "Joonam" e os filmes de ficção "The persian version" e "Shayda" exploram histórias de mulheres no Irã e sua diáspora no momento em que o país é abalado por protestos contra suas rígidas regras sobre como as mulheres devem se vestir.