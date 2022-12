Roberto Carlos terá companhia de Maiara & Maraisa no especial de fim de ano

Sertanejas Maiara & Maraisa dividem o palco com o Rei e cantam "Medo bobo" e "Eu te amo, te amo, te amo" (foto: João Miguel Júnior/globo)

O especial "Roberto Carlos: Como é grande o meu amor por você", uma tradição de mais de 40 anos, vai ao ar na próxima sexta (23/12), após "Travessia", na Gloo. Nesta edição, o Rei dividiu o palco com Maiara & Maraisa, o grupo Raça Negra e Lucy Alves. Na plateia, 3.300 fãs acompanharam o espetáculo, que foi gravado no Rio de Janeiro. Os influenciadores John Drops, Bruna Griphao, Vitor diCastro e Patrícia Ramos também participaram da festa, reforçando como a obra de RC atravessa gerações.





A atriz Lucy Alves estreia no especial, cantando “De volta pro meu aconchego” e “Como vai você”. “Acho que estou terminando o ano da melhor maneira possível”, declarou a protagonista de “Travessia”. Já a dupla Maiara & Maraisa realizou um sonho antigo ao dividir o palco com o Rei, interpretando as canções “Medo bobo” e “Eu te amo, te amo, te amo”. “Lembro a primeira vez que eu fui a um show de Roberto Carlos. Eu tinha 13 anos de idade, fui muito bem recebida, vi o carinho que ele tem pelos fãs, lembro que ele me deu uma rosa nesse dia, então eu vi o amor puro ali. Ele é uma referência muito grande como artista, uma grande inspiração”, afirmou Maiara.





Interpretando no especial as canções “É tarde demais” e “O portão”, Luiz Carlos fala sobre a inspiração para o Raça Negra na obra do Rei. “Roberto Carlos tem toda uma influência na nossa carreira. O Raça Negra tem uma maneira de tocar, que muita gente estranhou na época, e foi isso: uma mistura de Roberto Carlos com Jorge Ben Jor, com Martinho da Vila. Então, o romantismo do Roberto ficou na nossa mente até hoje e o Raça Negra tem tudo a ver com ele, que foi uma inspiração enorme pra gente”, destaca Luiz, que elege a canção “Detalhes” como sua preferida.